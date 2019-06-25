Одежда моментально загорелась: под Киевом школьник едва не погиб из-за экстремального селфи

Происшествия

В Киевской области попытка 14-летнего школьника сделать селфи на железнодорожной станции обернулась трагедией — он схватился рукой за металлические опоры под контактным кабелем с напряжением в 27 000 Вольт. Ранее в столице на фото попал «зацепер», сидящий на крыше электрички на станции «Почайна».

Инцидент произошел на станции «Бобрик», сообщает Полиция Киевской области.

Сразу же после случившегося на парне загорелась одежда, потушить которую смогли одноклассницы пострадавшего. Одна из них позвала на помощь своего отца, который тут же доставил подростка в больницу и передал бригаде скорой помощи.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации, у него диагностирован шок I ступени и ожог 70% тела. Решается вопрос о его транспортировке в ожоговый центр Киева.

Обстоятельства инцидента изучает ювенальная превенция.

Напомним, в конце апреля юный «зацепер» получил ожоги 45% тела на железнодорожной станции «Дарница».

Оперативное фото полиции

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter