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В Харькове президентская партия сливает округ Добкину-младшему, — СМИ
Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» выставила на 178-й округ в Харькове кандидата Александра Литвинова, который в 2013—2014 годах мог быть организатором Антимайдана. Об этом говорится в материале «Сделаем их вместе, или снова нас? Кого „Слуга народа“ выдвинула против Добкина-младшего», опубликованном на «Апострофе».
По мнению авторов материала, партия «Слуга народа» выставила на парламентских выборах 2019 года кандидата, который имеет незначительные шансы выиграть выборы у одиозного депутата Дмитрия Добкина.
«Добкин-младший был нардепом-мажоритарщиком по Харьковской области на протяжении последних двух каденций. Начиная с 2012 года он выигрывал по 178-му округу. Именно этот регион, который, среди прочего, известен газодобычей в Шебелинке, взрывами арсенала в Балаклее и резонансными экспериментами со сланцевым газом, находится на границе с операцией Объединенных сил. В этом году шанс победить у Добкина имеет разве что кандидат от рейтинговой сейчас партии „Слуга народа“. Кому же партия поручила победить одиозного Добкина-младшего, в частности, и старую систему в целом?» — говорится в статье.
По словам авторов публикации, Александр Литвинов — в политике не новичок. «В 2010 году городской голова Балаклеи от Партии регионов, в 2015 году депутат и руководитель Балаклейского райсовета от Волонтерской партии. Местные активисты уверены, что господин Литвинов организовывал людей на Антимайдан в 2013—2014 годах, однако публично эта информация никак не подтверждалась», — говорится в статье.
По данным журналистов, в открытых судебных реестрах зафиксированы судебные разбирательства по поводу начислений мэром Литвиновым самому себе завышенных премий. Обвинительные решения районного суда по факту коррупции он обжаловал в апелляционных инстанциях.
Опрошенные изданием эксперты удивлены выбором «сильного кандидата, способного победить» одиозного Добкина. На их взгляд, скорее, имеет место так называемый «договорняк», а не трезвый расчет выиграть выборы у Добкина, ведь кандидатуру Литвинова сложно назвать узнаваемой.
«Неужели в 130-тысячном округе и 3-миллионной Харьковской области у президентской силы не нашлось хоть сколько-нибудь сильной кандидатуры?» — задают вопрос авторы материала.
Как ранее сообщалось, партия «Слуга народа» объявила мажоритарщиков по Харьковской области. В частности, на 178-й округ утвердили Александра Литвинова.
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