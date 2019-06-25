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Украли миллионы гривен: СБУ раскрыла схему хищения в порту «Южный»
Служба безопасности Украины заявляет о блокировании незаконных сделок на государственном предприятии «Морской торговый порт «Южный» (Одесская область).
Как сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы выявили схему хищения денег.
В частности, установлено, что должностные лица администрации госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр на перечисление социальных выплат. На самом деле деньги поступали на банковские карточные счета знакомых злоумышленников.
Как отмечается, оперативники задокументировали, что в течение 2018−2019 годов чиновники перечислили в пользу «подставных» лиц почти 2,5 млн гривен.
Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов производства правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность.
24 июня двоим злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об их отстранении от исполнения должностных обязанностей и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.
В управлении напомнили, что в ноябре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины также задокументировали факты хищения бюджетных денег бывшими должностными лицами порта, в числе которых — ведущий бухгалтер госпредприятия. В отношении этих лиц уже оглашены обвинительные приговоры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что столичная прокуратура объявила подозрение главному бухгалтеру Киевского метрополитена, которого подозревают в хищении 26 млн гривен из бюджета.
А экс-главу Нацгвардии Юрия Аллерова подозревают в участии в коррупционной схеме.
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