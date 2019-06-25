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Мировая звезда и популярная артистка: названы судьи и новая ведущая «Х-фактора» (фото)
В Киеве стартовали съемки 10-го, юбилейного сезона легендарного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Продюсеры обещают, что он станет особенным и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд.(Напомним, что суперфинал девятого сезона «Х-фактора"состоялся в канун Нового, 2019 года.)
Впервые место за столом жюри украинского «Х-фактора» займет мировая звезда, итальянский тенор, которому аплодируют самые престижные оперные залы мира, — Алессандро Сафина. Вместе с ним судьями юбилейного сезона стали: поп-дива украинской сцены Оля Полякова, артист и композитор Андрей Данилко, певица Настя Каменских.
Известно, что после съемок девятого сезона проект покинул его ведущий — Андрей Бедняков. Вакантное место заняла популярная актриса Даша Трегубова.
Поздравить украинское шоу с днем рождения придут топ-артисты, среди которых те, чья звезда зажглась благодаря «Х-фактору»: Олег Винник, Ната Жижченко, Melovin, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, София Ротару, Нино Катамадзе, KAZKA, «НеАнгелы».
— Мы гордимся тем, что с первого сезона украинский «Х-фактор» — место, где рождается легенда, — сказала руководитель проекта Елена Романенко. — Этой осенью здесь соберется наибольшее количество звезд за всю историю проекта. Впервые этап кастингов украинского «Х-фактора» превратится в звездный челлендж: наша четверка судей получила возможность передать свое место за столом жюри тем коллегам по шоу-бизнесу, кто точно знает, какой «х-фактор» необходим для успешной музыкальной карьеры. А финал, во время которого страна узнает имя победителя десятого сезона, станет незабываемым предновогодним подарком для всех зрителей.
Напомним, что победителем девятого сезона вокального шоу «Х-фактор» стала группа ZBSband. Впервые за всю историю украинского «Х-фактора» лучшей была названа музыкальная группа. Участники группы Богдан Буйлук и Владислав Онищенко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказали, как родилось название ZBSband и появились их сценические образы.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.