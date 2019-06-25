Реванш РФ в ПАСЕ: политологи прокомментировали деятельность украинских делегатов

Политика

Сегодня, 25 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая открывает путь к возвращению делегации РФ в ее состав.

Один из делегатов украинского парламента, Олег Ляшко во время выступления на заседании ПАСЕ обратился к своим коллегам с призывом не порочить европейские ценности умиротворением агрессора, который наплевал на международное право и убивает украинцев.

Политические эксперты также говорят о крахе европейских ценностей и угрозе снятия санкций с РФ.

Политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook написал, что так называемые «европейские ценности» — свобода слова и демократия — оказались миражом.

«Европейские ценности — это не демократия, свобода слова и другие миражи. Европейская ценность одна — и это евро. Впрочем, берут и долларами», — написал эксперт с иронией.

По словам Сазонова, после таких резолюций ПАСЕ, европейские чиновники и их сторонники не имеют морального права говорить о «несоответствии Украины ценностям».

«И пусть теперь хоть один советник из европейских структур или наших квартирооптимистив ляпнет что-то о европейских ценностях, о том, что мы где-то не отвечаем», — написал политолог.

Сазонов акцентировал внимание на выступлении Ляшко, в котором глава «радикалов» откровенно говорит о кризисе европейского политического истеблишмента.

«И правильно Ляшко ткнул их носом в реальность. Если вы превратили ПАСЕ в бордель — ваше право, но не прикручивайте в бордель вывеску «Библиотека», — заключил политолог.

Его коллега политолог Вадим Карасев также прокомментировал события в ПАСЕ.

«Надо реагировать спокойно и рационально, понимать, что проиграна не война, а лишь битва. Это только один из раундов большой дипломатической борьбы за то, чтобы Украина доносила свое мнение на различных международных европейских площадках», — заявил политолог в комментарии «Информатору».

Он уверен, что Украине нужна внутренняя консолидация для того, чтобы наши позиции на международной арене были сильнее.

«Когда страна сильная, тогда западные партнеры будут знать, кого им поддерживать в этой ситуации», — отметил Карасев.

Еще одной причиной проигрыша Украины в ПАСЕ Карасев видит поведение членов нашей делегации.

По его мнению, публичное поведение украинских парламентариев в ПАСЕ больше рассчитано на медийный эффект, чем на серьезный дипломатический результат.

«Наиболее адекватным, серьезным, рациональным в этой ситуации был Олег Ляшко, который спокойно, но достаточно уверенно выстраивал стратегию и тактику своего поведения в рамках ПАСЕ», — заявил политолог.

По его словам, Ляшко системно работает над имиджем Украины на международной арене.

«На внешнеполитической арене, как правило, Ляшко демонстрирует спокойную, рассудительного и достаточно энергичную, но результативную модель поведения», — отметил эксперт.

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