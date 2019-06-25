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Предатель: пропагандист Соловьев отличился выпадом в адрес погибшего Доренко
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в эфире российского радио назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем. Он пояснил, что покойный журналист критиковал президента России.
«Я не могу понять всех тех, кто с придыханием сейчас вспоминают о Доренко. Меня дико умиляет. Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели», — сказал он.
По словам Соловьева, Доренко во время Оранжевой революции 2004 года в Украине кричал, что «привезет Путина в клетке».
«Я и при жизни говорил, что Доренко — предатель. Был ли он при этом талантливым журналистом? Конечно, очень. Отменяет ли это его предательство? Нет», — добавил пропагандист.
О выступлении в Киеве в 2004 году Соловьев напоминал Доренко и ранее, а тот в ответ называл пропагандиста «забавным говнюшонком».
Однажды Доренко рассказал о том, как посетил передачу Соловьева в качестве гостя. По его словам, в конце записи Соловьев оперся на кулаки и начал говорить: «Ты понял, что настоящий телекиллер я, а не ты?» Он пояснил, что так Соловьев отстаивал звание, которое традиционно приписывают Доренко.
Как писали «ФАКТЫ», Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением.
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