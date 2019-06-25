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Политика

В Стрые пытались сорвать выступление Порошенко: видео провокации

21:56 25 июня 2019 130
Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Встречу пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко с жителями города Стрый (Львовская область) пытались сорвать. Для реализации своего плана злоумышленники использовали дымовые шашки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадой. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запретить Украинскую Церковь. Реванш не пройдет!», — написал он.

Также Цеголко опубликовал видео происшествия.

Напомним, во время выступления в львовском Музее освободительной борьбы Украины Порошенко отметил, что сейчас многие забыли о планах России по захвату Украины.

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