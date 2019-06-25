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САП просит суд приговорить мэра Одессы Труханова к 12 годам тюрьмы
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Малиновский районный суд Одессы приговорить мэра города Геннадия Труханова к 12 годам лишения свободы в связи с причастностью к покупке помещений бывшего завода «Краян».
Об этом во вторник, 25 июня, в ходе заседания суда заявил представитель САП.
Фигуранты дела обвиняются в завладении средствами местного бюджета при покупке здания бывшего завода под так называемую европейскую мэрию.
В частности, прокурор Максим Кравченко настаивает на признании виновными в завладении почти 92,7 млн гривен при покупке завода всех 8 обвиняемых, в числе которых мэра Труханова САП просит приговорить к 12 годам лишения свободы, его заместителя Павла Вугельмана и представителя ООО Valton Group Игоря Кравченко — к 11 годам.
По 10 лет прокуратура требует для главы постоянной комиссии горсовета Василия Шкрябая, руководителя департамента коммунальной собственности горсовета Алексея Спектора, его заместителя Владимира Радионова и директора ООО «Девелопмент элит» Петра Загодиренко, а для оценщика Галины Богдановой — 7 лет.
К указанным чиновникам прокуратура просит применить конфискацию имущества и запрет занимать соответствующие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Также прокуратура настаивает, чтобы со счетов фигурирующей в деле фирмы «Девелопмент Элит» конфисковали вышеназванную сумму.
Помимо того, представители прокуратуры отметили, что Труханов до 2017 года был обладателем паспорта гражданина Российской Федерации.
В настоящее время в судебном процессе начались прения сторон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что коллегия судей Малиновского суда пожаловалась на САП генпрокурору.
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