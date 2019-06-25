Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 26 июня

Спорт

В Минске продолжаются вторые Европейские игры, на которых разыгрываются 200 комплектов наград. Украина после четырех соревновательных дней с 19 медалями занимает четвертое место в общем зачете.

26 июня (среда)

13:20 — 14:50 Стрельба. Пистолет. Женщины. 25 м. Финал «НТН»

14:50 — 15:50 Стрельба. Винтовка. Мужчины. 25 м. Финал «НТН»

15:50 — 16:30 Обзор дня «НТН»

16:50 — 18:00 Стрельба. Пистолет. 25 м. Финал «НТН»

23:45 — 00:30 Пляжный футбол. Украина — Испания «НТН»

Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)

1. Россия 24 13 16 53

2. Беларусь 14 9 18 41

3. Грузия 6 5 9 20

4. Украина 5 8 6 19

5. Италия 5 4 3 12

6. Франция 5 0 7 12

7. Израиль 3 3 0 6

8. Бельгия 3 1 1 5

9. Швейцария 2 1 0 3

10. Словения 2 0 1 3

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский дуэт Малькова и Кийко завоевал «серебро» Европейских игр в спортивной акробатике.

Фото noc-ukr.org



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