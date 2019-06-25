- 08:00 Неузнаваема: Кайли Дженнер засекли без макияжа на приеме у стоматолога
- 07:35 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 26 июня
- 07:33 Свекла, селедка и бананы помогут избежать инфаркта
- 07:32 Виртуальный ассистент решит любой вопрос: закажет пиццу, авиабилеты, столик в ресторане…
- 07:27 В центре Киева проучили парня, справлявшего нужду на глазах у десятков людей
- 06:55 Вслед за мамой: 18-летняя дочь Веры Брежневой показала изящную фигуру в бикини
- 06:53 «Война – дорогое удовольствие»: эксперт дал прогноз, решится ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину
- 06:35 «Ешь или протянешь ноги»: Анджелина Джоли попала от истощения в больницу
- 06:31 Сразу десять "воров в законе" положили лицом на землю в Армении
- 06:30 «Поседел от комментариев»: обиженный Киркоров ответил хейтерам на критику своего нового клипа
- 06:05 «Боль стала невыносимой»: «человек-дерево» просит ампутировать ему руки (жестокие фото)
- 05:54 США помогут Украине защитить склады от дронов и шпионов: стали известны детали
Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 26 июня
В Минске продолжаются вторые Европейские игры, на которых разыгрываются 200 комплектов наград. Украина после четырех соревновательных дней с 19 медалями занимает четвертое место в общем зачете.
26 июня (среда)
13:20 — 14:50 Стрельба. Пистолет. Женщины. 25 м. Финал «НТН»
14:50 — 15:50 Стрельба. Винтовка. Мужчины. 25 м. Финал «НТН»
15:50 — 16:30 Обзор дня «НТН»
16:50 — 18:00 Стрельба. Пистолет. 25 м. Финал «НТН»
23:45 — 00:30 Пляжный футбол. Украина — Испания «НТН»
Медальный зачет («золото» — «серебро» — «бронза» — сумма)
1. Россия 24 13 16 53
2. Беларусь 14 9 18 41
3. Грузия 6 5 9 20
4. Украина 5 8 6 19
5. Италия 5 4 3 12
6. Франция 5 0 7 12
7. Израиль 3 3 0 6
8. Бельгия 3 1 1 5
9. Швейцария 2 1 0 3
10. Словения 2 0 1 3
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский дуэт Малькова и Кийко завоевал «серебро» Европейских игр в спортивной акробатике.
Фото noc-ukr.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!