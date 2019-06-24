26 июня 2019

Нет, друзья мои, я не стану категорически утверждать, что тот из вас, кто не посмотрел однажды фильм «Золотая лихорадка», сделал в своей жизни непоправимую ошибку. Хотя, утверждая это, во многом был бы прав. Но поскольку ошибку эту весьма несложно исправить, попытаюсь объяснить, насколько важно не откладывать это в долгий ящик.

26 июня 1925 года в Голливуде впервые показали фильм, в котором Чарли Чаплин был представлен едва ли не во всех возможных ипостасях: автора сценария, режиссера, продюсера, композитора и исполнителя одной из главных ролей! Фильм назывался «Золотая лихорадка» и посвящался он событиям 1898 года, когда тысячи американских золотоискателей (а с ними и главные герои картины Маленький Бродяга и Большой Джим) отправились на Аляску в поисках шального счастья.

Чарли Чаплин к тому времени был уже не просто известен, а, можно сказать, даже знаменит. Его контракты с ведущими американскими киностудиями выражались в миллионах долларов, что сделало его самым дорогим в мире актёром. А о его популярности говорит хотя бы тот факт, что за первых три дня гастролей в Лондоне он получил от своих поклонников 72 тысячи писем!

Пересказывать сюжет фильма, посвящённого приключениям двух золотоискателей, штука неблагодарная. И я делать этого, естественно, не стану. Скажу лишь, что это немое кино заставит вас смеяться и плакать, рыдать до слёз и до слёз же хохотать без остановки, закрывать глаза от страха и не отрывать взгляда ни на секунду в момент исполнения Маленьким Бродягой ставшего знаменитым в истории всего мирового кинематографа «Танца булочек»… Ах, какое же это НАСТОЯЩЕЕ кино! Настоящее настолько, что даже сама жизнь на его фоне кажется куда менее реальной.

Ну, что вам сказать? Вы же сами понимаете, что просто так причислять немой фильм к списку общественного достояния Америки, как это было сделано ещё в 1953 году, никто бы не стал. А ещё несколько номинаций на «Оскар» (правда, обладателем двух «Оскаров» Чаплин стал гораздо позже), а ещё высочайшие оценки неоспоримых мировых авторитетов. Сошлюсь лишь на один яркий пример. Альберт Эйнштейн страшно любил фильмы Чаплина и однажды написал в письме к нему следующее: «Ваш фильм „Золотая лихорадка“ понятен всем в мире, и Вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн». На что Чарли Чаплин ответил ему: «Я вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы всё-таки стали великим человеком. Чаплин»…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.