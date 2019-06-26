Школьник пришел на выпускной в образе девушки и был избран «королевой бала» (фото, видео)

Мир

15-летний школьник из британского города Дерби Ксавьер Паркинс пришел не выпускной вечер в образе девушки — в нежно-розовом платье (дизайн которого он разработал сам с помощью портнихи), в туфлях на каблуках и при броском макияже. Как пишет издание Metro, сборы на праздник заняли у него более шести часов. Паркинс произвел настоящий фурор среди соучеников. И его выбрали «королевой бала», хотя он на это даже не надеялся.

45-летняя мать подростка Шарни говорит, что гордится позицией и храбростью сына. По ее словам, друзья мальчика оказали ему большую моральную поддержку. Некоторые были недовольны, однако позитивной реакции было больше.

Ксавьер говорит, что обычно переодевался в девушку только дома, а на публику ранее выходил в таком виде только для благотворительного выступления, целью которого был сбор денег для больного раком мальчика.

На выпускной бал он приехал в автобусе вместе с друзьями. «Поначалу было страшновато. Но когда я вошел, все сказали: «Ты так хорошо выглядишь», — рассказал Ксавьер. Он также признался, что один из учителей его не узнал.

Ксавьер с матерью

Ксавьер (слева) с братьями

Ранее «ФАКТЫ» писали — 12-летний мальчик стал звездой Instagram и заработал деньги на новый дом, изображая девочку.

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