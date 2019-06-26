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Самые родные: Алина Гросу показала фото с родителями на собственной свадьбе
Украинская певица Алина Гросу, которая недавно тайно вышла замуж, опубликовала в Instagram новые фото со своей свадьбы. На фото она стоит в свадебном наряде в компании родителей.
«Самые родные», — написала певица в описании к фото.
Пользователи соцсети в комментариях к фото массово поздравляют певицу с этим важным событием в ее жизни и желают счастливого брака.
Как писали «ФАКТЫ», свадьбу певица организовала в древнем, известном своими бальнеологическими курортами, городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи в Италии.
Свадьбу гуляли на специально орендованной вилле Арведи. На церемонию, кроме близких родственников, приехали и звезды шоу-бизнеса. Так, на итальянской свадьбе погуляли творческая крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!