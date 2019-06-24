Шоу-бизнес

Роскошные платья и звездные гости: как прошла свадьба Алины Гросу в Италии (фото)

Популярная украинская певица Алина Гросу с подружками отгуляла яркий девичник в Чехии и официально вышла замуж еще 1 июня. А недавно состоялась роскошная свадьба певицы и актрисы в Италии. Праздник устроили в древнем, известном своими бальнеологическими курортами, городке Абано-Терме, что недалеко от Падуи.

Свадьбу гуляли в роскошном ресторане, стены которого украшены росписью и картинами известных художников. На церемонию, кроме близких родственников, приехали и звезды шоу-бизнеса. Так, на итальянской свадьбе погуляли творческая крестная мама невесты Ирина Билык, ее бывший муж Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский. Первые фото появились в Instagram гостей.

«Совет да любовь», — пожелала молодым Ирина Билык в Instagram.

Не обошлось и без ведущей Кати Осадчей.

Для церемонии Алина Гросу выбрала несколько нарядов. Сначала она появилась перед гостями в пышном белом платье, украшенном тонким кружевным узором, с корсетом и массивным головным убором в виде короны, к которому крепилась фата.

Позже невеста сменила наряд на легкое струящееся золотистое платье с накидкой на плечах.

Напомним, Алина Гросу несколько лет скрывала свои отношения с мужем. Пара встречалась четыре года, а в новогоднюю ночь жених сделал ей предложение. Свадьбу решили гулять в Италии. Об избраннике известно, что его зовут Александр. Парень живет в Киеве, занимается бизнесом.

После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц по Италии. Алина Гросу рассказала о жуткой жаре.

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