Из-за аномальной жары картофель, кофе и чай могут исчезнуть: как такое возможно?

Мир

Не только Украина, но и вся Европа — от Испании до Швеции — страдает от аномальной жары. Июньский зной бьет температурные рекорды во многих странах. Например, во Франкфурте-на-Майне пал рекорд 1947 года — 38,2 градуса по Цельсию со знаком плюс. Власти предупредили жителей этого крупнейшего финансового центра Германии, что температура воздуха приближается к 40 градусам.

В Италии установилась такая же погода. Тем, кто собирается посетить эту страну до конца июня, следует быть готовым к жаре от 37 до 40 градусов. Семь итальянских городов «радуют» своих гостей столь «теплым приемом». Местные жители предпочитают без необходимости не выходить на улицу. А вот туристам приходится посещать достопримечательности Рима, Флоренции, Милана и Турина под палящим солнцем. В столице Италии самый горячий спрос сейчас — холодная вода. Приезжие не только пьют ее, но еще и лезут в знаменитые фонтаны. А это категорически запрещено. Уже восемь человек за минувшую неделю заплатили штрафы по 450 евро с носа за купание в римских фонтанах.

Чуть ниже температура в Париже. Она достигла 25 июня 24 градусов и продолжает расти. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал уделять особое внимание больным, беременным женщинам, детям и пожилым людям, для которых аномальная жара является особенно тяжким испытанием. Министерство образования Франции отложило все экзаменационные сессии до конца июня. Волонтеры раздают питьевую воду бездомным на парижских улицах. Городские власти установили дополнительные фонтаны с питьевой водой и оборудовали временные помещения с кондиционерами в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.

Даже в скандинавских странах в эти дни очень жарко. На юге Швеции и в Дании температура воздуха достигает 30 градусов. Последний раз такая затяжная знойная погода стояла в Европе в 2003 году. Тогда аномальная жара стала причиной смерти около 20 тысяч человек.

Горячий воздух пришел сейчас в Европу из Сахары. Ветер продолжает гнать его из Африки на север. Синоптики говорят, что придется потерпеть, пока направление ветра не изменится. Но это не самая пессимистичная новость в данной ситуации. Эксперты говорят, что аномальная жара будет охватывать европейские страны все чаще, даже несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с глобальным потеплением. Средняя температура воздуха в Европе растет с каждым годом. Это негативно сказывается на урожае овощей и фруктов. За последние два года в странах ЕС почти в два раза подорожали лук и морковь. Взлетели цены также на кабачки, шпинат, капусту, листья салата.

Глобальное потепление может привести в ближайшие 30 лет к резкому сокращению урожая картофеля, кофе, чая, какао, арахиса, а также многих сортов винограда или даже полному исчезновению этих продуктов из меню человека.

Ранее синоптик назвал точную дату окончания адской жары в Украине. А Ульяна Супрун рассказала, как бороться с потливостью. И.о. министра здравоохранения считает также, что сквозняк в жару лучше ледяных напитков.



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