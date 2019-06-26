Фирташа могут экстрадировать в США: новые подробности скандального дела

Мир

Во вторник, 25 июня, Верховный суд Австрии принял решение по Дмитрию Фирташу. Украинский бизнесмен может быть экстрадирован в США, где его привлекут к ответственности по обвинению в коррупции. Теперь судьбу Фирташа должен решить министр по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Австрии Клеменс Яблонер. За ним последнее слово.

Фирташа арестовали в Австрии в 2014 году. Это было сделано по запросу американских властей. Годом ранее Большое жюри в США предъявило украинскому бизнесмену, а также одному из депутатов индийского парламента и еще четырем фигурантам, обвинение в подкупе членов правительства Индии с целью получить доступ к добыче титана, используемого при производстве реактивных двигателей.

Фирташ эти обвинения отвергает. Его адвокатам более пяти лет удавалось оттягивать экстрадицию клиента. На начальном этапе они даже добились успеха в ряде австрийских инстанций, убеждая судей в том, что преследование их клиента носит политический характер.

Дмитрию Фирташу удалось нанять не просто отличных юристов. Команду его австрийских адвокатов возглавляет бывший министр юстиции Дитер Бемдорфер. Его младший партнер по юридической фирме Рюдигер Шендер тоже имеет связи в руководстве Австрийской партии свободы (АПС). В частности, по сообщениям австрийской прессы, во время коалиционных переговоров он участвовал в рабочей группе АПС по вопросам юстиции. В правительстве Себастьяна Курца до недавнего времени пост министра юстиции занимал Йозеф Мозер — бывший соратник Бемдорфера по парламентской фракции АПС.

Однако недавний политический скандал в Австрии привел к развалу правящей коалиции и отставке всего правительства. Назначены досрочные парламентские выборы. Причиной скандала были как раз обвинения в коррупции, выдвинутые в отношении лидеров АПС. И связи, которые, очевидно, помогали адвокатам Фирташа последние пять лет, теперь сыграли против них. Австрийские СМИ уверены, что Яблонер не захочет рисковать и подпишет распоряжение об экстрадиции украинского бизнесмена.

В этом деле с самого начала возникал вопрос: какое отношение к предполагаемым взяткам в Индии имеет американский штат Иллинойс? Именно там изначально против Фирташа было выдвинуто обвинение в коррупции. На этом акцентировали и австрийские адвокаты бизнесмена. Еще два года назад они подали ходатайство в суд Северного округа Иллинойса о закрытии дела своего клиента по формальным причинам. Адвокаты упирали на то, что взятки украинского гражданина индийским чиновникам находятся вне компетенции правосудия США.

За несколько дней до решения Верховного суда Австрии окружной судья в Иллинойсе отклонил данное ходатайство. Мотивация такова: действия Фирташа в Индии «могли иметь последствия для Северного округа Иллинойса. Все очень просто: титан, на добычу которого претендовал украинский бизнесмен, должен был поставляться затем компании, зарегистрированной в Чикаго. Эта фирма — один из поставщиков концерна Boeing.

Экстрадиция Фирташа в США может состояться уже в начале июля. И ему придется уже в Иллинойсе доказывать судье, что уплаченные им в Индии 18,5 миллиона долларов не были взятками.

Ранее экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что за право «заполучить» бизнесмена борются также правоохранители Испании, подозревающие олигарха не только в подкупе чиновников для получения доступа к титановым месторождениям в Индии, но и отмывании десятков миллионов евро незаконного происхождения.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter