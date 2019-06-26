Украина

Доллар и евро подешевели: что будет с курсами валют в ближайшие дни



В Украине продолжает укрепляться национальная валюта. С начала недели доллар подешевел на 7 копеек, а евро — на 10 копеек. В среду, 26 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,19 грн за доллар и 29,82 грн за евро. Наличные доллары покупают в банках в среднем по 26,03 грн, а продают — по 26,29 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 29,44 грн, продажи — 29,87 грн.

«Наличная гривня остается стабильной и с утра в среду торгуется на отметке 26,18 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На межбанке торги начались с укрепления курса до 26,16 грн за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины в октябре введет в оборот банкноту номиналом 1 тысяча гривен. Она станет самой крупной вместо нынешней купюры в 500 гривен. Нацбанк не обещает влияния выпуска новой банкноты на инфляцию и, соответственно, на курс, поскольку не изменится общая сумму денег в обращении.

Между тем, приближаясь к концу первого полугодия, ожидаем рост волатильности. Так, на наличном рынке увеличение разницы между покупкой и продажей сигнализирует о возможной смене тенденции. Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривни будет двигаться в диапазоне 26,1−26,25 грн за доллар".

Есть и другие причины подорожания национальной валюты.

«Укреплению гривни способствовало успешное размещение Минфином облигаций внутреннего государственного займа на сумму 7,5 миллиарда гривен, из которых 4,4 миллиарда было привлечено на шесть лет. Ставка размещения составила 15,85 процента, — рассказал „ФАКТАМ“ старший аналитик компании „Альпари“ Вадим Иосуб. — В ближайшую неделю мы ожидаем дальнейшего умеренного снижения стоимости американской валюты. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 26 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться в пределах 25,9−26,1 грн».

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины принял постановление, согласно которому теперь украинским компаниям и предприятиям, поставляющим свою продукцию за рубеж, либо получающим плату за определенные услуги в иностранной валюте, не нужно обязательно продавать ее часть Нацбанку. Эксперты считают, что в условиях регулярных валютных поступлений со стороны иностранцев, скупающих гривневые облигации Министерства финансов, приток валюты на межбанковский рынок не должен сократиться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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