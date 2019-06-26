Политика

Депутата Госдумы РФ от партии Жириновского не пустили в Украину: источник раскрыл детали

В международный аэропорт «Борисполь» вечером 25 июня прибыл депутат Госдумы РФ, которого пограничники не пустили в Украину, так как он незаконно посещал оккупированный Россией Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«Во время пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска „Борисполь“ пограничники остановили гражданина России. Стражи границы выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами», — говорится в сообщении ведомства.

Гражданина РФ через государственную границу не пропустили и вернули обратным рейсом.

Как сообщили источники «ФАКТОВ», указанным депутатом оказался представитель российской партии ЛДПР Эдуард Маркин.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одесской области задержали гражданина РФ, который неоднократно незаконно посещал территорию оккупированного Крыма через закрытые Украиной пункты пропуска.

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