- 19:13 «История игрушек 4» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:05 Наступило противостояние Марса и Сатурна: чем это опасно и как себя вести
- 19:03 Россиянина не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма
- 18:59 Порошенко призвал мир надавить на Россию для освобождения украинских узников Кремля
- 18:59 Масштаб разрухи поражает: в сеть попали фото заброшенной авиабазы под Харьковом
- 18:52 Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять, – Гаврилечко
- 18:32 "Скорая" сбила ребенка на переходе, полиции пришлось устраивать погоню: подробности ЧП в Николаеве
- 18:25 Выборам быть: глава ЦИК поставила точку в скандале с указом Зеленского
- 18:19 Звезда сериала «Счастливы вместе» показала шикарную фигуру после третьих родов
- 18:16 Bitcoin резко взлетел в цене: что происходит с главной криптовалютой
- 18:03 Поехала в столицу искать брата: пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли под Киевом
- 17:58 Овну звезды сулят карьерный рост, а Рыбам — проблемы на работе: гороскоп на эту неделю
Россиянина не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма
В Одесской области задержан гражданин РФ, который неоднократно незаконно посещал территорию оккупированного Крыма через закрытые Украиной пункты пропуска.
Как сообщил помощник начальника Измаильского пограничного отряда, начальник пресс-службы Игорь Перегняк, нарушитель выявлен в ходе оформления на въезд в Украину легкового автомобиля Škoda, следовавшего через пункт пропуска Табаки на украинско-молдавской границе.
Иностранцу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на три года.
Также он привлечен к административной ответственности по ст. 204−2 КУоАП «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», что предполагает штраф в размере 1,7 тысячи гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украину не пропустили гитариста российской группы «Бахыт-компот», который незаконно посещал оккупированный Донецк.
«ФАКТЫ» также писали, что пограничники не пропустили в нашу страну гражданку России, которая была замечена в информационно-подрывной деятельности в отношении Украины: она публично поддерживала сепаратистов в соцсетях.
А накануне голосования на президентских выборах Госпогранслужба не разрешила въехать в Украину нескольким журналистам, в частности, известному кремлевскому пропагандисту из Австрии, шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу, который в течение года не сможет посещать нашу страну.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...