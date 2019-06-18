Украина

Россиянина не пустили в Украину из-за незаконного посещения Крыма

В Одесской области задержан гражданин РФ, который неоднократно незаконно посещал территорию оккупированного Крыма через закрытые Украиной пункты пропуска.

Как сообщил помощник начальника Измаильского пограничного отряда, начальник пресс-службы Игорь Перегняк, нарушитель выявлен в ходе оформления на въезд в Украину легкового автомобиля Škoda, следовавшего через пункт пропуска Табаки на украинско-молдавской границе.

Иностранцу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Также он привлечен к административной ответственности по ст. 204−2 КУоАП «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», что предполагает штраф в размере 1,7 тысячи гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украину не пропустили гитариста российской группы «Бахыт-компот», который незаконно посещал оккупированный Донецк.

«ФАКТЫ» также писали, что пограничники не пропустили в нашу страну гражданку России, которая была замечена в информационно-подрывной деятельности в отношении Украины: она публично поддерживала сепаратистов в соцсетях.

А накануне голосования на президентских выборах Госпогранслужба не разрешила въехать в Украину нескольким журналистам, в частности, известному кремлевскому пропагандисту из Австрии, шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу, который в течение года не сможет посещать нашу страну.

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