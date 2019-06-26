В Киеве из-за ремонта путепровода вместо трамваев пустили автобусы: пробок не избежать

Украина

В Киеве жарко и душно, да еще повсеместно проводятся как плановые, так и аварийные дорожные работы. Следовательно, сложностей с передвижением автотранспорта в строительный сезон не избежать: то в одном, то в другом месте образуются тянучки или пробки. Чтобы минимизировать проблемы, ремонт дорог часто переносят на ночное время.

Так, на жилом массиве Виноградарь с 20:00 26 июня до 8:00 27 июня улицу Наталии Ужвий будут ремонтировать на участке между проспектом Правды и улицей Мостицкой именно в ночной период. Как сообщили в «Киевавтодоре», здесь раньше сняли старый асфальт и выровняли люки смотровых колодцев, теперь движение ограничат, чтобы уложить новый слой дорожного покрытия.

В период ремонтных работ продолжают также действовать ограничения:

— до 20:00 30 июня — на примыкании бульвара Вернадского и улицы Академика Ефремова к проспекту Палладина,

— до 06:00 8 июля — на Южном мосту в первой и второй полосах в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе,

— до конца года — на путепроводе на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с ж/д путями «Киев-Волынский» — «Святошин» (возле платформы «Борщаговка») движение в направлении к центру. А в 2020 году запланирован ремонт проезжей части уже в направлении Кольцевой дороги.

В связи с капремонтом путепровода движение трамваев № № 1 и 3 временно приостановлено, а для пассажиров организовали маршруты: бесплатный трамвайный № 2 — от проспекта Академика Королева до станции «Ромена Роллана»; автобусный № 3Т — от станции «Кольцевая дорога» до станции «Старовокзальная» через проспекты Л. Курбаса и Космонавта Комарова; автобусный № 4: от Михайловской Борщаговки до Индустриального моста через проспект Отрадный.

Ориентировочно до 30 сентября движение троллейбуса № 27К (Железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод) закрыто, а вместо него курсирует автобус № 4. До 30 сентября (после многочисленных жалоб киевлян) обещают также открыть движение трамваев №№ 1 и 3.

Пешеходам также нужно знать о ремонте моста на Аллее Героев Небесной Сотни: он закрыт до 22 августа.

В связи с ремонтом колеи на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича 26—27 июня для трамваев №№ 28, 33 ввели сокращенный режим работы (обычное движение восстановят в 04:50). Последние отправления на маршрутах:

— № 28 — от станции метро «Лесная» — в 23:04, 23:19, от улицы Милославской — в 23:53, 00:07;

— № 33 — от ДВРЗ — в 23:06, 23:20, от улицы С. Лифаря — в 00:01, 00:15.

Тем временем в Киеве продолжается внедрение единого е-билета. В столичной горгосадминистрации сообщили, что в общественном транспорте с помощью электронного билета за полгода оплачено 27,8 миллиона поездок, причем в автобусах, троллейбусах и на фуникулере 20,5 миллиона поездок оплачено по безналичному расчету.

Оплатить проезд в транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», разового бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированном в кабинете киевлянина. В транспорте билет или карточку нужно регистрировать через валидатор, а в подземке — подносить к считывающему устройству турникета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем в метро уже вскоре заменят жетоны и какие способы оплаты проезда предлагают в подземке.



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