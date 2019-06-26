- 15:27 В Донецке заявили о задержании «диверсантов»: что об этом известно
- 15:23 Чернобыль №2: крымчане рассказали, как угасает Армянск
- 15:21 Компаундинг-центр — путь спасения для онкобольных
- 15:15 Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить стоимость проезда для пассажиров
- 14:55 Появилось видео крупной аварии с фурой на Одесской трассе
- 14:52 В Киеве из-за ремонта путепровода вместо трамваев пустили автобусы: пробок не избежать
- 14:38 Наказали за флаги: в Крыму судили проукраинского активиста
- 14:37 Депутата Госдумы РФ от партии Жириновского не пустили в Украину: источник раскрыл детали
- 14:31 Корректировал огонь боевиков: в ВСУ рассказали о повреждении комплекса "Зоопарк"
- 14:22 После голосования в ПАСЕ россияне дали понять, что чихать они хотели на Европу, — Дмитрий Кулеба
- 14:22 Зарплата Богдана оказалась в полтора раза выше, чем у Зеленского
- 14:13 Крымчане были бы рады возвращению украинской власти, — Сенченко
В Киеве из-за ремонта путепровода вместо трамваев пустили автобусы: пробок не избежать
В Киеве жарко и душно, да еще повсеместно проводятся как плановые, так и аварийные дорожные работы. Следовательно, сложностей с передвижением автотранспорта в строительный сезон не избежать: то в одном, то в другом месте образуются тянучки или пробки. Чтобы минимизировать проблемы, ремонт дорог часто переносят на ночное время.
Так, на жилом массиве Виноградарь с 20:00 26 июня до 8:00 27 июня улицу Наталии Ужвий будут ремонтировать на участке между проспектом Правды и улицей Мостицкой именно в ночной период. Как сообщили в «Киевавтодоре», здесь раньше сняли старый асфальт и выровняли люки смотровых колодцев, теперь движение ограничат, чтобы уложить новый слой дорожного покрытия.
В период ремонтных работ продолжают также действовать ограничения:
— до 20:00 30 июня — на примыкании бульвара Вернадского и улицы Академика Ефремова к проспекту Палладина,
— до 06:00 8 июля — на Южном мосту в первой и второй полосах в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе,
— до конца года — на путепроводе на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с ж/д путями «Киев-Волынский» — «Святошин» (возле платформы «Борщаговка») движение в направлении к центру. А в 2020 году запланирован ремонт проезжей части уже в направлении Кольцевой дороги.
В связи с капремонтом путепровода движение трамваев № № 1 и 3 временно приостановлено, а для пассажиров организовали маршруты: бесплатный трамвайный № 2 — от проспекта Академика Королева до станции «Ромена Роллана»; автобусный № 3Т — от станции «Кольцевая дорога» до станции «Старовокзальная» через проспекты Л. Курбаса и Космонавта Комарова; автобусный № 4: от Михайловской Борщаговки до Индустриального моста через проспект Отрадный.
Ориентировочно до 30 сентября движение троллейбуса № 27К (Железнодорожная станция Киев-Волынский — Индустриальный путепровод) закрыто, а вместо него курсирует автобус № 4. До 30 сентября (после многочисленных жалоб киевлян) обещают также открыть движение трамваев №№ 1 и 3.
Пешеходам также нужно знать о ремонте моста на Аллее Героев Небесной Сотни: он закрыт до 22 августа.
В связи с ремонтом колеи на пересечении проспекта Гагарина и улицы Хоткевича 26—27 июня для трамваев №№ 28, 33 ввели сокращенный режим работы (обычное движение восстановят в 04:50). Последние отправления на маршрутах:
— № 28 — от станции метро «Лесная» — в 23:04, 23:19, от улицы Милославской — в 23:53, 00:07;
— № 33 — от ДВРЗ — в 23:06, 23:20, от улицы С. Лифаря — в 00:01, 00:15.
Тем временем в Киеве продолжается внедрение единого е-билета. В столичной горгосадминистрации сообщили, что в общественном транспорте с помощью электронного билета за полгода оплачено 27,8 миллиона поездок, причем в автобусах, троллейбусах и на фуникулере 20,5 миллиона поездок оплачено по безналичному расчету.
Оплатить проезд в транспорте можно с помощью Kyiv Smart Card, «Карточки киевлянина», разового бумажного билета с QR кодом или QR кодом, сгенерированном в кабинете киевлянина. В транспорте билет или карточку нужно регистрировать через валидатор, а в подземке — подносить к считывающему устройству турникета.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, чем в метро уже вскоре заменят жетоны и какие способы оплаты проезда предлагают в подземке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?