Легкий рецепт нежного десерта «Павлова»: просто и быстро (фото)

Стиль жизни

Знаменитый на весь мир десерт «Павлова» получил свое название в честь легендарной балерины начала прошлого века Анны Павловой. Она была «иконой стиля» своего времени. Ее боготворили — посвящали ей духи и шоколад. История создания десерта «Павлова» окутана легендами. Согласно одной из них, его приготовил для балерины шеф-повар ресторана в столице Новой Зеландии Веллингтоне, куда Анна Павлова приезжала на гастроли. По иным версиям, десерт изобрел австралийский кулинар. Сегодня существует около тысячи вариантов рецептов этого лакомства, которое ассоциируется с белоснежной пачкой балерины. Нежное безе со сливками — верх изящества. Особое удовольствие — лакомиться этим изысканным десертом на летней террасе в ресторане. Он легкий и воздушный, а ягоды придают ему необыкновенную свежесть. Но, оказывается, этот десерт несложно приготовить и дома. О том, как это сделать, «ФАКТАМ» рассказала известный черниговский кондитер Елена Зиберт, создающая потрясающей красоты пряничные домики и другие сладкие лакомства. Ее кондитерские изделия пользуются популярностью не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

— Десерт «Павлова» — настоящее наслаждение, — говорит Елена Зиберт. — Для его приготовления я использую всего пять ингредиентов, что делает его весьма доступным. Ягоды можно брать любые — любимые или сезонные. Крем можно сделать классический, но я расскажу и о других вариантах. Каждый сможет выбрать «свой» вкус.

Десерт «Павлова» – один из самых популярных десертов в мире

Для приготовления десерта «Павлова» в виде торта (4−5 порций) возьмите четыре куриных белка (120 г). Взбиваем их до пышной пены и постепенно добавляем 250 г сахарной пудры. Можно пудру заменить сахаром, но нужно будет взбивать подольше, пока он полностью не растает.

Взбиваем белки с пудрой до состояния «птичий клюв» (когда поднимаешь венчик, меренга на нем напоминает клюв птицы). Время взбивания зависит от мощности миксера — от 4 до 10 минут. Добавляем две чайные ложки кукурузного крахмала и аккуратно перемешиваем ложкой. Можно ли заменить кукурузный крахмал картофельным? Да, если нет кукурузного. На пергаменте рисуем две окружности диаметром 18 см. Если коврик тефлоновый, вырезаем из бумаги и кладем под коврик, чтобы видеть очертания. Ложкой выкладываем меренги — поровну на приготовленные для них места, и разравниваем, чтобы получились две окружности. Помещаем в духовку, разогретую до 90 градусов, на 70−90 минут. Режим — «верх — низ» или конвекция. По истечении этого времени духовку выключаем, но меренгу достаем, только когда остынет. Должны быть белая хрустящая корочка и мягкая, как суфле, серединка.

Для классического крема нам понадобятся ягоды и сливки не менее 30% жирности. Сливки взбить с сахарной пудрой (50 г) или с сахаром. Украсить десерт ягодами. И приятного аппетита! Для тех, кто любит крем более сладкий, рекомендую добавить сахарной пудры или сахара чуть больше.

— У каждого кондитера есть свои лайфхаки. Поделитесь своими секретами?

— Когда взбиваем белки, обязательно нужно следить, чтобы посуда была абсолютно чистая и сухая. Крахмал мы добавляем для того, чтобы середина осталась влажной. Крахмал удерживает влагу, потому это не та меренга, к которой мы привыкли, а более нежная по текстуре.

— Можно ли сделать крем менее калорийным?

— Да. Предложу три варианта. Сметана жирности 25% (ее, как и сливок, берем 250 г) взбивается с 50 г сахарной пудры. Можно добавить немножечко ванилина. Второй вариант такой. Сливочный сыр комбинируется со сливками (по 125 г) и 50 г сахарной пудры. Третий вариант более изысканный. Понадобятся рикотта и сметана (по 125 г), 50 г сахарной пудры и ванилин на кончике ножа.

— Какие ягоды и фрукты предпочесть для десерта «Павлова»?

— Клубнику, малину, красную и черную смородину, персики, киви…

— Как лучше подавать десерт?

— Делать это нужно непосредственно к домашнему чаепитию или приходу гостей. Но если лакомство проведет в холодильнике два часа, оно станет практически полностью, кроме краев, как крем. Вместе с ягодами это даст потрясающий вкус. К слову, если повод особый, для крема праздничного торта понадобится в полтора раза больше всех ингредиентов. Отсаживать крем нужно кондитерской насадкой. На первый корж тоже выкладываем ягоды. Если они очень крупные, можно порезать. Как вариант — выложить перетертые ягоды поверх крема.

К слову, в Новой Зеландии десерт считают национальной гордостью. Читала, что несколько лет назад студенты Восточного института технологии в Хоук Бейе приготовили «Павлову» длиной 64 метра. Для его изготовления потребовалось 5 тысяч яиц, 150 кг сахара и 150 л сливок.

— Как долго хранится «Павлова»?

— Не более суток — из-за влажной белковой середины внутри меренги.

— А как вы делаете коктейли, с которыми рекомендуете подавать десерт?

— Из сока ягод с добавлением сахара. Если необходимо, потом можно по желанию добавить апельсиновый или лимонный сок, лед и долить немного минеральной или столовой водой. В жару подавать коктейли нужно охлажденными.

— Елена, над чем работаете сегодня?

— Люблю экспериментировать, придумывать что-то новое, совершенствовать вкусы. Недавно, к примеру, торт «Наполеон» «скрестила» с тортом «Монастырская изба». Как пришла идея? Честно говоря, в классической «Монастырской избе» мне не нравится тесто, когда оно пропитано кремом. Заменила в этом торте тесто и крем на наши любимые от «Наполеона». Получилось очень вкусно и красиво.

Кондитер Елена Зиберт любит экспериментировать. Она «скрестила» торты «Наполеон» и «Монастырская изба». Получилось необычно, красиво и вкусно

Всё, что мы делаем для себя и наших близких, должно радовать нас, поэтому импровизации очень даже уместны на домашней кухне. А еще невероятно вкусным получается овсяное печенье, которое можно украсить сезонными ягодами и фруктами. Вот его рецепт. Он простой и доступный. А время выпекания — всего 8−10 минут.

Овсяное печенье нравится детям и взрослым

200 г сливочного масла комнатной температуры перетираем со 150 г сахара. Добавляем яичный белок, ванилин — на кончике ножа, 50 г муки, чайную ложку соды без верха, столовую ложку меда (мед гасит соду и придает карамельный цвет печенью), 320 г овсяных хлопьев. При желании их можно заменить любыми другими хлопьями. Всё тщательно перемешиваем и готовим печенье. С этого момента к процессу приготовления можно привлекать детей: нужно скатывать маленькие шарики диаметром 2 см и выкладывать на силиконовый или тефлоновый коврик на достаточно большом расстоянии друг от друга. Можно использовать и пергамент, но качественный, просиликоненный. Слегка придавливаем шарики, делаем как бы «пеньки» и отправляем в духовку на 8−10 минут при температуре 180 градусов. Готовое печенье имеет приятный карамельный цвет, примерно 6 см в диаметре (оно само растекается!) Когда вынули, оставляем остывать на коврике. И только потом аккуратно снимаем — и можно есть. Печенюшек получается очень много. Они хрустящие, ароматные и очень вкусные!

— Это печенье разлетается вмиг, — говорит Елена Зиберт. — Дети не верят, что овсянка может быть такой вкусной, муж обижается, что ему не оставили. На сегодняшний день это мое любимое печенье!

Напомним, ранее Елена Зиберт рассказывала читателям «ФАКТОВ», как приготовить в домашних условиях новый модный десерт краффин — гибрид круассана и маффина.

Еще одним рецептом вкуснейшего десерта из ягод — пирога с клубникой — поделилась с «ФАКТАМИ» ведущая «Ревизора».

А рецепты модных летних салатов дал читателям известный композитор и гурман Геннадий Татарченко.

Фото из альбома Елены Зиберт

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