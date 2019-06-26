Названа дата новой встречи Путина с Трампом

Мир

Стали известны подробности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча состоится 28 июня в Осаке (Япония) на полях саммита «Большой двадцатки». Это будет первая полноформатная встреча двух президентов после инцидента 25 ноября 2018 года. После того, как стало известно о захвате Россией украинских кораблей в Черном море, Трамп отменил переговоры с Путиным на G20, ограничившись краткой встречей.

Новые переговоры между Путиным и Трампом рассчитаны на час и начнутся в 14.00 по местному времени (28 июня в 08.00 по Киеву).

Место для встречи выбрала американская сторона. Каждый из президентов прибудет в сопровождении делегации из четыре-пяти советников. Обсудить планируется Сирию, Иран, Афганистан, Венесуэлу и Украину.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор надеется, что встреча будет хорошим шансом поднять вопрос освобождения Россией захваченных кораблей и военнопленных моряков. В то же время звучат опасения, что переговоры закончатся безрезультатно. Украинского президента на саммит G20 не пригласили.

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