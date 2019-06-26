- 16:50 За считанные часы уничтожил все живое: в сети появилось видео мощного извержения вулкана на Курилах
- 16:34 Принц Уильям ответил на вопрос, как отреагирует, если его дети заявят о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
- 16:33 За последнюю неделю рейтинг "Европейской Солидарности" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%
- 16:29 С правом голоса не все: в ПАСЕ столкнулись с серьезным вопросом по поводу делегации России
- 16:28 Преследовать нужно тех, кто обворовывал армию, а не Бирюкова или других волонтеров, обеспечивавших ее всем необходимым — ветеран АТО
- 16:26 Названа дата новой встречи Путина с Трампом
- 16:24 Боевики обстреляли Авдеевку: опубликованы фото последствий
- 16:04 Одного из руководителей штурма Евромайдана выпустят из СИЗО
- 15:49 Переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве: в суде сделали новое заявление
- 15:47 Реванш начался с армии: Бирюков рассказал об обыске в своем доме
- 15:47 В Мариуполе дети помешали педофилу изнасиловать 10-летнюю девочку: в сети показали фото героев
- 15:42 Грозы, град и сильный ветер: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
Названа дата новой встречи Путина с Трампом
Стали известны подробности встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча состоится 28 июня в Осаке (Япония) на полях саммита «Большой двадцатки». Это будет первая полноформатная встреча двух президентов после инцидента 25 ноября 2018 года. После того, как стало известно о захвате Россией украинских кораблей в Черном море, Трамп отменил переговоры с Путиным на G20, ограничившись краткой встречей.
Новые переговоры между Путиным и Трампом рассчитаны на час и начнутся в 14.00 по местному времени (28 июня в 08.00 по Киеву).
Место для встречи выбрала американская сторона. Каждый из президентов прибудет в сопровождении делегации из четыре-пяти советников. Обсудить планируется Сирию, Иран, Афганистан, Венесуэлу и Украину.
Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор надеется, что встреча будет хорошим шансом поднять вопрос освобождения Россией захваченных кораблей и военнопленных моряков. В то же время звучат опасения, что переговоры закончатся безрезультатно. Украинского президента на саммит G20 не пригласили.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!