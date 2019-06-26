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За последнюю неделю рейтинг "Европейской Солидарности" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%
Партия «Слуга народа» поднялась за неделю почти на четыре строчки в рейтинге политсил, идущих на выборы в парламент. Сейчас они имеют поддержку 45%. У политсилы «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — плюс 3%. Такие данные опубликовала команда «Сегодня» и американская компания Edison research, которые провели соцопрос, говорится в сюжете ТРК «Украина».
«Оппозиционный блок» за неделю нарастил 1,5 пункта, а «Оппозиционная платформа — за жизнь» потеряла 2 пункта, и имеет 11%. Почти 2,5 пункта за неделю потерял «Голос» Святослава Вакарчука.
Согласно опросу, учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в ВР Радикальная партия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в Верховную Раду 9-го созыва имеют шансы попасть 5 партий. Это следует из свежего социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» 20−24 июня.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...