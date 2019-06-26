Политика

За последнюю неделю рейтинг "Европейской Солидарности" вырос на 3%, а "Голос" потерял 2%

Партия «Слуга народа» поднялась за неделю почти на четыре строчки в рейтинге политсил, идущих на выборы в парламент. Сейчас они имеют поддержку 45%. У политсилы «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — плюс 3%. Такие данные опубликовала команда «Сегодня» и американская компания Edison research, которые провели соцопрос, говорится в сюжете ТРК «Украина».

«Оппозиционный блок» за неделю нарастил 1,5 пункта, а «Оппозиционная платформа — за жизнь» потеряла 2 пункта, и имеет 11%. Почти 2,5 пункта за неделю потерял «Голос» Святослава Вакарчука.

Согласно опросу, учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в ВР Радикальная партия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ» в Верховную Раду 9-го созыва имеют шансы попасть 5 партий. Это следует из свежего социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» 20−24 июня.

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