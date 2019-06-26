Наступил период ретроградного Нептуна: чем он опасен

Стиль жизни

21 июня Нептун вошел в ретроградное движение, в котором пробудет до ноября нынешнего года. О том, как это отразится на нас, жителях Земли, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее астропсихолог подробно рассказала о людях, рожденных под знаком Рака.

— Нептун — планета тайн, мистики и волшебства, помимо всего прочего заставляет нас верить в чудеса и сказки, — рассказала Валентина Виттрок. — Во время своего директного, то есть прямого движения, планета показывает и подсказывает, как сказку можно сделать былью. А вот в периоды ретроградности, в которых Нептун ежегодно находится в течение четырех-пяти месяцев в году, он действует иначе: очищает карму и избавляет нас от существующих в нашей жизни иллюзий. Процесс этот довольно болезненный, но, увы, необходимый. Иллюзии — вещь обманчивая, а заблуждения, как известно, ни до чего хорошего не доводят.

Скажем, вы общаетесь с человеком, который — в общем и целом — производит на вас положительное впечатление, со временем вы даже начинаете считать его своим другом, не понимая, что заблуждаетесь на его счет. Ретроградный Нептун создаст условия, позволяющие вывести вашего знакомого на чистую воду. Скорее всего, вам это будет неприятно, но по здравому размышлению вы будете только благодарны Нептуну, который, как говорят в таких случаях, открыл вам глаза. В конце концов, рано или поздно это все равно бы произошло, но, возможно, в гораздо худших условиях и пострадали бы вы от действий непорядочного партнера гораздо серьезнее.

— А если речь идет о любимом человеке?

— На самом деле, главным источником заблуждений обычно становятся романтические чувства, поэтому чаще всего ретроградный Нептун разоблачает любимых людей. Когда мы влюблены, смотрим на предмет своего обожания сквозь розовые очки, не замечая того, что любимый человек не такой уж «белый и пушистый», как нам кажется, да и относится как нам далеко не так уж искренне и бескорыстно, как нам бы того хотелось. В таких ситуациях на помощь и приходит ретроградный Нептун. Он показывает нам реальное положение вещей, а уж что с этим делать — каждый будет решать сам. Тем не менее важно сделать из разоблачения правильные выводы, иначе в отношениях с конкретным человеком вы будете ходить по кругу, с каждым разом все больше и больше усугубляя негатив, на котором они построены.

— Как ведут себя люди в периоды ретроградного Нептуна?

— Как правило, они сосредоточены на внутренних вопросах и проблемах: думают о самосовершенствовании, личностном росте, получении новых знаний и навыков, поэтому можно поступать в учебные заведения, записываться на курсы и тренинги. А вот начинать новые дела и реализовывать новые проекты в это время не стоит — они будут идти со скрипом, а, возможно, и вовсе затормозятся, так что ожидаемого результата вы не получите.

В период ретроградного Нептуна звезды могут посылать вам самые разные знаки, главное — не пропустить их. Можно получить ответы на волнующие вас вопросы, просто задав их вслух или про себя. Ответ может прийти в любом — самом неожиданном — виде: обрывке чужого разговора, рекламном слогане по телевизору или радио, в надписях на билбордах и ситилайтах. Также в это время у всех — даже у тех, кто относится к таким вещам скептически — просыпается интуиция, поэтому имеет смысл прислушиваться к тому, что она будет вам «говорить». Если вам покажется, что чего-то делать не стоит, не отмахивайтесь от своих предчувствий, а сделайте так, как оно вам «советует» — не пожалеете.

Период ретроградного Нептуна также очень хорошее время для людей креативных и творческих — в это время к ним приходят оригинальные идеи, они создают гениальные произведения, особенно это касается жанра фэнтези. Поэтому тем, кто уже пишет такие книги, или только собирается это сделать, нужно пользоваться моментом — результат может удивить всех, в том числе, и тех, кто уверен, что ничего у вас не получится. Впрочем, касается все вышесказанное только тех, чья профессия связана с креативом, остальным, как я уже говорила, стоит повременить и отложить новые дела и проекты до лучших времен.

— Чем опасен период ретроградности?

— В это время возможно негативное влияние на организм разного рода веществ, поэтому применение неизвестных лекарств и сомнительных алкогольных напитков нужно свести к минимуму. Не стоит общаться с малознакомыми людьми — велик риск стать жертвой мошенников. Рекомендуется быть максимально осторожным, проводя время на воде — купаясь, плавая, принимая участие в прогулках на лодках и катерах. Нептун — управитель водной стихии, поэтому период его ретроградного движения чреват несчастными случаями и катастрофами на воде. Не рекомендуется хандрить, холить и лелеять свои страхи: будучи изрядно преувеличенными под влиянием двигающегося в обратном направлении Нептуна, они могут довести до нервного срыва. На работе нужно заниматься только конкретными и реальными делами, отказавшись от заведомо невыполнимых прожектов — вы потратите драгоценное время, а результата не получите.

Период ретроградности Нептуна также вызывает у людей повышенную эмоциональность, а под ее влиянием можно, что называется, наломать дров. Чтобы подобного не произошло, стоит сдерживать те порывы, за которые вам впоследствии может быть стыдно.

Ранее астропсихолог предупредила, что до конца июня мы будем испытывать на себе последствия противостояния двух мощных и недобрых планет — Марса и Сатурна.



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