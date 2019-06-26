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В Лисичанске школьники бросали камнями в пожилых людей и снимали это на видео
Пока психологи спорят, что становится причиной жестокости современных подростков, полиции поступают все новые сообщения о бесчеловечных молодежных развлечениях. Новый случай зафиксирован в Лисичанске Луганской области. Там компания юношей-подростков швыряла булыжниками по пожилым людям, а девушки из той же компании снимали весь процесс на мобильные телефоны.
«Весело им. Было бы хорошо, если бы полиция идентифицировала хулиганов и провела беседу», — возмутилась жительница Лисичансак, опубликовавшая видео в местном паблике.
«Черти малолетние», «Смотреть больно», «Своих бы дедов и бабушек закидали камнями», — соглашаются комментаторы.
Видео содержит нецензурную лексику
Напомним, ранее в Харькове юноши 16 и 17 лет избили прохожего ногами и пустой бутылкой, а в Киеве часто видели компанию подростков, нападающих толпой на выходящих из метро.
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