Политика

Верховный Суд поставил точку в вопросе об участии Онищенко в выборах в Раду

Народному депутату-беглецу Александру Онищенко окончательно закрыли возможность вернуться в Раду нового созыва. Верховный Суд поставил точку в деле и не пустил Онищенко на выборы.

Онищенко, покинувший Украину летом 2016 года, собирался вернуться на родину и пройти в парламент по округу № 93 (Киевская область). Чтобы обойти пункт закона, требующий пятилетнего проживания в Украине, политик решил назваться участником международных соревнований по конному спорту. Согласно объяснениям Онищенко, страну он покидал ради состязаний и тренировок, а так является постоянно проживающим в Украине.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Онищенко кандидатом в депутаты, сославшись на пункт о месте проживания. Политик обратился в суд и выиграл дело. Тем не менее Верховный Суд отменил решение первой инстанции.

Судьи Верховного Суда напомнили о цензе оседлости: лицо считается постоянно проживающим в Украине, если выезжает за границу не дольше, чем на 90 дней разово и не чаще, чем на 180 дней в год.

Письмо общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины», объясняющее мотивы выезда Онищенко за границу, судьи признали недостаточным доказательством. В письме не указывалось, на какие соревнования ехал политик и в качестве кого. Аналогично не был указан город проведения соревнований и даты мероприятия.

Напомним, в 2017 году НАБУ обещало добиться экстрадиции Онищенко из Лондона и возвращения депутата в Украину.

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