Мир

В Вене мощный взрыв обрушил несколько этажей в двух домах: первые фото

В среду, 26 июня, в Вене произошел мощный взрыв. Разрушены несколько этажей двух жилых домов, стоящих рядом в четвертом округе столицы Австрии. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. О теракте речь не идет.

Городские власти сообщают о четырех раненых, которым понадобилась госпитализация. Еще несколько человек получили незначительные ранения. Медицинская помощь им была оказана на месте.

Возле разрушенных домов работают пожарные и медики.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в Стамбуле, в результате которого оказался полностью разрушен восьмиэтажный дом.

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