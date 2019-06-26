- 19:50 Украинцев выселили из отеля в Греции из-за флагов: первые детали инцидента
- 19:49 Убийство ребенка в Переяславе: стало известно о проблемах в расследовании
- 19:47 Мы вернем киевским проспектам названия Бандеры и Шухевича, — Порошенко
- 19:40 Наступил период ретроградного Нептуна: чем он опасен
- 19:29 ПАСЕ подтвердила полномочия всех российских делегатов
- 19:16 Бари Алибасов ответил на слухи об инсценировке отравления
- 19:11 Как тратил деньги Вернадский, изображенный на купюре 1000 гривен
- 19:08 В Вене мощный взрыв обрушил несколько этажей в двух домах: первые фото
- 19:08 Россия выдвинула циничное условие освобождения военнопленных украинских моряков
- 18:49 Верховный Суд поставил точку в вопросе об участии Онищенко в выборах в Раду
- 18:48 Даже сок может быть опасен: Супрун рассказала о вреде сладких напитков
- 18:45 Каспаров нецензурно высказался о решении ПАСЕ по России и европейских политиках
В Вене мощный взрыв обрушил несколько этажей в двух домах: первые фото
В среду, 26 июня, в Вене произошел мощный взрыв. Разрушены несколько этажей двух жилых домов, стоящих рядом в четвертом округе столицы Австрии. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. О теракте речь не идет.
Городские власти сообщают о четырех раненых, которым понадобилась госпитализация. Еще несколько человек получили незначительные ранения. Медицинская помощь им была оказана на месте.
Возле разрушенных домов работают пожарные и медики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве в Стамбуле, в результате которого оказался полностью разрушен восьмиэтажный дом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.