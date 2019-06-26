Бари Алибасов ответил на слухи об инсценировке отравления

Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов, чтобы окончательно покончить со слухами об инсценировке отравления, опубликовал медицинские документы. Выписка из медицинской карты подтверждает, что пациент провел 13 дней в реанимации московского НИИ скорой помощи им. Склифософского.

Диагноз, поставленный Алибасову, звучит как «химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода и желудка». Поражение пищевода врачи оценили как третьей-четвертой степени, желудку был причинен ожог второй степени. Причиной ожога стала едкая щелочная жидкость «Крот» — продюсер успел сделать глоток из бутылки.

Фото выписки из медкарты сделал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Напомним, 72-летний Бари Алибасов 6 июня случайно выпил жидкость для промывки труб и был госпитализирован. Пострадавшего на пять суток ввели в медикаментозный сон. Состояние врачи оценивали как тяжелое. Дошло даже до слухов о кончине пациента. Тем не менее, продюсер вышел из комы, был выписан из больницы и готовится к реабилитации.

Слухи об инсценировке недомогания появились после того, как появилось видео, на котором Алибасов у порога квартиры ругается с командой врачей и полицией.

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