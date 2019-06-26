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Шоу-бизнес

Бари Алибасов ответил на слухи об инсценировке отравления

19:16 26 июня 2019 117
бари алибасов
Инф. «ФАКТОВ»

Продюсер Бари Алибасов, чтобы окончательно покончить со слухами об инсценировке отравления, опубликовал медицинские документы. Выписка из медицинской карты подтверждает, что пациент провел 13 дней в реанимации московского НИИ скорой помощи им. Склифософского.

Диагноз, поставленный Алибасову, звучит как «химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода и желудка». Поражение пищевода врачи оценили как третьей-четвертой степени, желудку был причинен ожог второй степени. Причиной ожога стала едкая щелочная жидкость «Крот» — продюсер успел сделать глоток из бутылки.

Фото выписки из медкарты сделал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

выписка

Напомним, 72-летний Бари Алибасов 6 июня случайно выпил жидкость для промывки труб и был госпитализирован. Пострадавшего на пять суток ввели в медикаментозный сон. Состояние врачи оценивали как тяжелое. Дошло даже до слухов о кончине пациента. Тем не менее, продюсер вышел из комы, был выписан из больницы и готовится к реабилитации.

Слухи об инсценировке недомогания появились после того, как появилось видео, на котором Алибасов у порога квартиры ругается с командой врачей и полицией.

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