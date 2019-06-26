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«Шахтер» выиграл первый матч под руководством португальца Каштру
В среду, 26 июня, чемпион Украины донецкий «Шахтер» провел первый спарринг на тренировочном сборе в немецком Грассау. Горняки отпраздновали дебютный успех под началом нового главного тренера португальца Луиша Каштру, разгромив восьмикратного чемпиона Болгарии «Лудогорец» — 3:0 (Тете, 3, Патрик, 29, Сикан, 71).
«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Пихаленок, Патрик, Тете, Фернандо, Мораес.
На замену выходили: Пятов, Бутко, Исмаили, Степаненко, Соломон, Марлос, Коваленко, Тайсон, Бондарь, Матвиенко, Танковский и Сикан.
Кстати, в квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» 10 и 17 июля сыграет с венгерским «Ференцварошем», возглавляемым Сергеем Ребровым.
Вторым соперником «Шахтера» на сборе в Германии 30 июня станет другой болгарский клуб — софийский ЦСКА.
Напомним, что официальный сезон подопечные Каштру начнут матчем за Суперкубок Украины против «Динамо» 28 июля в Одессе.
Пока же горняки заменили главного тренера молодежной команды U21. Место отправленного в отставку Валерия Кривенцова занял 59-летний португалец Фернандо Валенте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» улетел на сбор в Германию с двумя чемпионами мира и новым тренером.
Фото ФК «Шахтер»
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