Политика

Возвращение России в ПАСЕ: делегация Украины и еще нескольких стран покинули заседание

Делегация Украины, как и обещала, покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вместе с Украиной работу в сессии ПАСЕ прекращают делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.

«Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться по поводу действий на следующих сессиях ассамблеи», — объясняют парламентарии.

Поводом для демарша стало возвращение в ПАСЕ делегации России и возобновления всех полномочий россиян. Представители Украины и стран-союзников были разочарованы, что Россию вернули без каких-либо условий, не дождавшись выполнения хоть какого-то из требований ПАСЕ.

«Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, прибегающей к вооруженной агрессии, отравлению лиц, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе», — считают делегаты.

Копию совместного заявления делегаций приводит делегат от Украины Ирина Геращенко. По мнению авторов послания, случившееся 25−26 июня породило беспрецедентный кризис доверия к Совету Европы.

«У нас, делегатов нет ответа нашим людям, как Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессий», — подчеркивается в заявлении делегатов.

Напомним, Украина подала протест в ПАСЕ из-за возвращения российской делегации, но решение осталось в силе. Не помогло и то, что четверо из 18 членов российской делегации находятся под санкциями Евросоюза.

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