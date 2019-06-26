Богатырь Хоцянивский принес Украине 22-ю медаль Европейских игр

Спорт

На продолжающихся в столице Беларуси вторых Европейских играх Украина добыла 22-ю награду. «Бронзу» в копилку нашей команды положил борец вольного стиля Александр Хоцянивский.

В схватке за третье место в категории до 125 кг 28-летний уроженец Донецка победил турка Фатиха Ясарли (2:1).

Кстати, наши гарантировали себе в вольной борьбе еще одну награду. Украинка Юлия Хавалджи, выступающая в категории до 53 кг, в полуфинале победила на последних секундах действующую чемпионку Европы россиянку Стальвиру Оршуш (10:7) и 27 июня в финале сразится с представительницей Швеции Софией Маттссон.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр.

Фото noc-ukr.org



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