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Богатырь Хоцянивский принес Украине 22-ю медаль Европейских игр
На продолжающихся в столице Беларуси вторых Европейских играх Украина добыла 22-ю награду. «Бронзу» в копилку нашей команды положил борец вольного стиля Александр Хоцянивский.
В схватке за третье место в категории до 125 кг 28-летний уроженец Донецка победил турка Фатиха Ясарли (2:1).
Кстати, наши гарантировали себе в вольной борьбе еще одну награду. Украинка Юлия Хавалджи, выступающая в категории до 53 кг, в полуфинале победила на последних секундах действующую чемпионку Европы россиянку Стальвиру Оршуш (10:7) и 27 июня в финале сразится с представительницей Швеции Софией Маттссон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские гребцы вырвали у России два «серебра» Европейских игр.
Фото noc-ukr.org
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