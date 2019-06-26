Не россиянин: избран новый генсек ПАСЕ

Мир

В среду, 26 июня, был избран новый Генеральный секретарь Совета Европы. Это пост заняла министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Генсек Совета Европы избирается сроком на пять лет. Кандидатуру Пейчинович-Бурич поддержали 159 делегатов. «Против» голосовали 105 человек.

Первым представительницу Хорватии поздравил нынешний генсек Совета Европы норвежец Турбьерн Ягланд. Он занимал этот пост последние 10 лет.

Тем временем, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий не смог и во втором туре набрать необходимое количество голосов, чтобы стать новым вице-спикером ПАСЕ. Большинство делегатов отказались поддержать эту кандидатуру. За Слуцкого проголосовали 105 человек, отказались его поддержать 154 делегата. Теперь российской делегации нужно выдвинуть нового кандидата на этот пост.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, которая полностью восстановила Россию в правах и вернула ей право голоса. Делегации семи стран, включая Украину, в знак протеста покинули сессию. Они возвращаются домой, чтобы обсудить на парламентских заседаниях сложившуюся ситуацию.

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