Масштабный пожар на складах под Киевом: появились новые фото происшествия

Происшествия

На окраине Киева возле Большой Кольцевой дороги продолжает бушевать пожар. Горят склады секонд-хенда на территории бывшего завода резиновых изделий (ул. Большая Кольцевая, 4-А).

По данным спасателей, спустя два часа после возникновения пожара в огне остаются 2500 квадратных метров территории. Предотвращена угроза распространения огня на соседние здания. Жертв и пострадавших нет.

На месте работают девять пожарных машин из Киевского гарнизона и 14 единиц техники от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В районе виден плотный черный дым. Очевидцы говорят, что сгорели автомобили, стоявшие рядом со злополучным складом. Как минимум, одна машина выгорела полностью.

Дым разносится ветром по соседним районам. В Киеве уже подготовлены рекомендации тем, кто живет поблизости от места пожара. Аварийно-спасательные службы и экологи замеряют показатели воздуха.

Учитывая, что ветер западный, то первым задымление почувствовал Святошинский район столицы. Власти Киева просят временно отказаться от прогулок, особенно это актуально для детей и беременных. Окна следует плотно закрыть, особенно на ночь и на утреннее время. При открытии окон форточки необходимо завесить влажной тканью.

Поможет устранить последствия задымления влажная уборка, емкости с водой в доме и увеличенное потребление жидкости (взрослым — до 2−3 литров в день). Пить следует подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Напомним, ранее под Киевом загорелись склады в поселке Буча. А спасатели предупреждают, что на период жаркой погоды сохраняется повышенная пожарная опасность.

Фото «ФАКТОВ»

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