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В «Европейской Солидарности» назвали обыски в 95-й бригаде попыткой дискредитировать защитников Украины
В то время, когда председатель Государственного бюро расследований Роман Труба рапортовал об открытии уголовного производства по закупке имущества чиновниками Министерства обороны, прошли обыски в расположении легендарной 95-й Житомирской отдельной десантно-штурмовой бригады.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы «Европейская Солидарность».
Ранее также обыски прошли в помещении известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от «Европейской Солидарности» Юрия Бирюкова. Который никогда не был чиновником и не может быть подследственным ГБР.
«Поэтому «Европейская Солидарность» расценивает действия ГБР относительно защитников Украины как попытку дискредитации бывшего и нынешнего командования одной из лучших частей Вооруженных Сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности.
Попутно возмущает факт, что экс-заместитель главы Администрации президента Януковича и друг олигарха Игоря Коломойского Андрей Портнов откровенно заявляет, что он является одним из инициаторов данных обысков, проведенных у украинских волонтеров и военных.
«Европейская Солидарность» считает, что реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы. Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем сегодняшние обыски также как демонстрационно-показательное давление на «Европейскую Солидарность».
Партия «Европейская Солидарность» и в дальнейшем будет стоять рядом с украинскими патриотами и героями Украины, которые продолжают даже в это тревожное время защищать страну от врага, и защищать их. Реванш не пройдет!", — сказано в заявлении политсилы.
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