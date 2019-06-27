В Канаде оштрафовали врача, который «неправильно» оплодотворил десятки женщин

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В канадском городе Оттава оштрафовали врача-репродуктолога Бернарда Нормана Барвина, который на протяжении десятилетий оплодотворял бесплодных пациенток спермой не тех доноров, что они выбирали. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание The Star.

Сообщается, что 25 июня колледж Онтарио, контролирующий стандарты медицинской практики и выдающий лицензии, оштрафовал Барвина на десять тысяч канадских долларов. Также ему запретили работать в сфере медицины и отобрали лицензию. 80-летний врач не предстал перед дисциплинарным комитетом лично, однако через адвоката не стал оспаривать предъявленные обвинения.

В 2013 году канадца уже отстраняли от работы за искусственное оплодотворение трех клиенток не той спермой. Тогда Норман Барвин объяснил, что в больнице произошла путаница.

За все время его врачебной практики от спермы не тех доноров родились примерно 50−100 детей. В 11 случаях репродуктолог без ведома пациенток использовал собственный биологический материал.

Тайная деятельность Нормана Барвина вскрылась, когда один из детей, рожденных от экстракорпоралього оплодотворения (ЭКО), решил изучить свое генеалогическое древо. Примерно в то же время у другого ребенка обнаружили целиакию — непереносимость глютена, которая передается генетически. Однако у его родителей не было этой болезни.

Ребекка Диксон узнала, что ее биологический отец — Норман Барвин. Девушка призналась, что почувствовала себя «оскверненной».

«В тот момент моя жизнь навсегда изменилась. Какое-то время я ощущала себя чужой в собственном теле. Будто часть меня больше мне не принадлежала», — считает она.

29-летняя Диксон ищет своих кровных братьев и сестер. На данный момент она нашла 15 родственников, однако ожидает, что их будет еще больше.

В апреле сообщалось, что нидерландский врач Ян Карбаат (Jan Karbaat) был отцом по меньшей мере 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения. Он использовал собственный биологический материал без ведома пациенток, а в некоторых случаях сознательно действовал против их воли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 61-летняя американка родила ребенка для своего сына-гея, а яйцеклетку предоставила сестра его супруга.

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