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61-летняя американка родила ребенка для своего сына-гея, а яйцеклетку предоставила сестра его супруга (фото)

61-летняя жительница американского штата Небраска Сесиль Эледж родила собственную внучку. Женщина выносила ребенка для своего 32-летнего сына-гея Мэттью и его 29-летнего супруга Эллиота Догерти. Сесиль (у которой десять лат назад началась менопауза) предложила паре стать суррогатной матерью их ребенка, который был зачат с помощью ЭКО. Врачи провели медосмотр женщина и поддержали ее идею.

При этом яйцеклетку для оплодотворения предоставила сестра Эллиота Лея.

Как пишет издание Daily Mail, на свет появилась девочка, которую назвали Умой. К удивлению врачей, пенсионерка родила ребенка естественным путем, не прибегая к помощи кесарева сечения.

В своем роде уникальная новорожденная формально приходится Сесиль одновременно внучкой и дочкой, а Лее и Эллиоту — дочкой и племянницей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 55-летняя женщина родила собственную внучку, выносив ребенка для дочери, у которой нет матки.

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