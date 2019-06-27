Мир

У Путина показали «разведкомлекс», похожий на игрушку с AliExpress

На военном форуме «Армия-2019» в России представили «модель робототехнического комплекса для проведения технической разведки», который с виду напоминает детскую игрушку — танк на радиоуправлении, на который прикрепили видеокамеру. Об этом пишет BBC.

Уточняется, что робототехнический комплекс был представлен в разделе выставки с вывеской «Инновации».

Согласно табличке на стенде, робототехнический комплекс «ТР» представил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, входящий в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва.

С виду робототехнический комплекс представляет собой радиоуправляемую модель танка КВ-1 в масштабе примерно 1/16, на крыше башни которого закреплен модуль с портативной видеокамерой и небольшой пластиковой коробкой черного цвета, на которой имеется выключатель.

Рядом с комплексом на стенде находятся пульт управления, жидкокристаллический монитор и еще одна пластиковая черная коробка.

Интересно, что на пульте имеется надпись Sender Radio Control R/C Series Speciality Model и внешне он идентичен пульту, который пользователи соцсетей нашли на сайте AliExpress.

Кроме того, сам радиоуправляемый танк также похож на модели, которые продаются на различных сайтах в интернете, включая тот же AliExpress. Часто эти танки продаются вместе с таким же пультом, который был представлен на стенде. Пульт управления оснащен дисплеем с логотипом компании Eplutus. Эта компания известна своими недорогими жидкокристаллическими мониторами, в том числе и с небольшой диагональю дисплея.

Происхождение видеокамеры и черных блоков BBCопределить не удалось. На электронный адрес Военного института железнодорожных войск и военных сообщений вечером 26 июня была отправлена просьба о комментарии, ответ пока не пришел.

В описании изделия говорится, что «данная модель предназначена для демонстрации возможности использования робототехнического комплекса (РТК) с беспроводным дистанционным управлением по ТВ-видеоканалу для проведения технической разведки в боевых условиях».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России ко Дню победы в одном из продуктовых магазинов был оформлен торговый своеобразный торговый стенд — сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг — упаковки с кетчупом и мангал с шампурами.

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