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У Путина показали «разведкомлекс», похожий на игрушку с AliExpress
На военном форуме «Армия-2019» в России представили «модель робототехнического комплекса для проведения технической разведки», который с виду напоминает детскую игрушку — танк на радиоуправлении, на который прикрепили видеокамеру. Об этом пишет BBC.
Уточняется, что робототехнический комплекс был представлен в разделе выставки с вывеской «Инновации».
Согласно табличке на стенде, робототехнический комплекс «ТР» представил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, входящий в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва.
С виду робототехнический комплекс представляет собой радиоуправляемую модель танка КВ-1 в масштабе примерно 1/16, на крыше башни которого закреплен модуль с портативной видеокамерой и небольшой пластиковой коробкой черного цвета, на которой имеется выключатель.
Рядом с комплексом на стенде находятся пульт управления, жидкокристаллический монитор и еще одна пластиковая черная коробка.
Интересно, что на пульте имеется надпись Sender Radio Control R/C Series Speciality Model и внешне он идентичен пульту, который пользователи соцсетей нашли на сайте AliExpress.
Кроме того, сам радиоуправляемый танк также похож на модели, которые продаются на различных сайтах в интернете, включая тот же AliExpress. Часто эти танки продаются вместе с таким же пультом, который был представлен на стенде. Пульт управления оснащен дисплеем с логотипом компании Eplutus. Эта компания известна своими недорогими жидкокристаллическими мониторами, в том числе и с небольшой диагональю дисплея.
Происхождение видеокамеры и черных блоков BBCопределить не удалось. На электронный адрес Военного института железнодорожных войск и военных сообщений вечером 26 июня была отправлена просьба о комментарии, ответ пока не пришел.
В описании изделия говорится, что «данная модель предназначена для демонстрации возможности использования робототехнического комплекса (РТК) с беспроводным дистанционным управлением по ТВ-видеоканалу для проведения технической разведки в боевых условиях».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России ко Дню победы в одном из продуктовых магазинов был оформлен торговый своеобразный торговый стенд — сооружение в виде советской самоходной артиллерийской установки или танка, украшенное георгиевской лентой и красной звездой, внутри него размещены банки с пивом, а вокруг — упаковки с кетчупом и мангал с шампурами.
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