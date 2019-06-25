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В России министр образования назвала автором «Горе от ума» Радищева: в сети волна смеха

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина во время телеэфира на канале «Абакан 24», на котором обсуждалась ситуация с образованием в регионе, заявила, что пьесу «Горе от ума» написал Александр Радищев.



Так министр ответила на вопрос ведущего, насколько сейчас актуальна русская литература XVIII века и проходят ли сейчас в школе Радищева.

«Да, „Горе от ума“ проходят. Да, ребятишкам очень сложно», — ответила министр. После этого интервью длилось еще 20 минут, однако Гимазутина не заметила допущенную ошибку.

После сюжета пресс-служба министерства объяснила ошибку своей руководительницы усталостью.



В сети возмутились «образованностью» министра. Были и ироничные комментарии.

«Дно»; «Российское образование устало»; «А пресс-служба перепутала тупость с усталостью».

«Ой, а тут все прям знатоки: по щелчку назовут автора любого произведения».

«Она министр образования, должна основы знать».

«Это вы еще не знаете, насколько устал министр культуры РФ. А премьер, так тот вообще все время спит».

«А кто считает, что „Горе от ума“ написал Грибоедов, валите из России в свою Америку, предатели! Нечего тут лодку раскачивать!».

Напомним, в незнании истории уличили президента России Владимира Путина. В 2017 году во время его визита в Версаль он назвал Ярослава Мудрого «нашим великим князем» и заявил, что французско-российские отношения якобы начались с бракосочетания Анны Ярославны, младшей дочери Ярослава Мудрого, с Генрихом I в 1051 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в России на высшие государственные посты назначают людей, не имеющих специального образования, или же вообще не имеющих диплома об окончании вуза. Так, ныне командующий Национальной гвардией России генерал армии Виктор Золотов не имеет высшего образования.

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