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Путин не человек: российский музыкант жестко раскритиковал главу Кремля
Российский репер Локимин (Роман Худяков) резко высказался по поводу Владимира Путина. Музыкант считает, что Путин — не человек и занимать пост президента не может.
В качестве подтверждения антигуманной сущности Путина репер вспомнил о реакции российского лидера на смерти людей, например на трагедию с детьми в торговом центре «Зимняя вишня».
«Люди сами организовали траур. А президент страны, лидер нации два дня молчит и вообще ничего не говорит. Это не человек. Нет у него человеческих качеств. А как не человек может управлять страной?» — заявил Худяков в интервью на Youtube-канале «Вписка».
Продолжая тему Путина, репер выразил уверенность, что власть непоправимо меняет человека. А потому нет смысла говорить с российским президентом и переубеждать его.
«О чем с ним говорить? Он не человек… Привести его в чувство нельзя. Дедушка уже сформировался», — признает Локимин.
Напомним, ранее эксперт Украинского института будущего Глен Грант назвал Путина животным и объяснил, чем опасны компромиссы с политиком. Грант согласился, что Путин — не человек в общепринятом смысле.
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