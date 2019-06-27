Скончался популярный актер, игравший убийц и злодеев

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В Лос-Анджелесе 24 июня умер популярный американский актер Билли Драго. Ему было 73 года. За свою карьеру он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, играя преимущественно маньяков, убийц и прочих злодеев.

Уильям Юджин Берроуз (настоящее имя актера) родился 30 ноября 1945 года в Канзасе. В его жилах текла индейская кровь. После окончания школы работал некоторое время каскадером, потом поступил в университет Канзаса. После его окончания устроился на работу на радиостанцию. В кино начал сниматься в 1979 году. Его первые роли были эпизодическими, порой без текста.

На Билли Драго обратили внимание после успеха вестерна Клинта Иствуда «Бледный всадник» (1985 год). Спустя два года вышел культовый фильм Брайана де Пальмы «Неприкасаемые», в котором 40-летний актер сыграл Фрэнка Нитти — киллера, работавшего на Аль Капоне. Драго прекрасно вписался в звездный состав картины: Роберт де Ниро, Кевин Костнер, Шон Коннери.

После успеха «Неприкасаемых» его стали снимать в трех-четырех фильмах ежегодно. Он несколько раз работал вместе с Чаком Норрисом («Герой и ужас», «Отряд „Дельта“ 2», сериал «Уокер — техасский рейнджер»).

Известен Драго и любителям сериалов. Он сыграл демона Барбаса в «Зачарованных». Также снимался в «Секретных материалах», «Сверхъестественном», «Детективном агентстве «Лунный свет».

Билли был женат на актрисе Сильване Гальярдо. Они поженились в 1980 году и прожили вместе до самой смерти Сильваны в 2012 году. Их единственный сын Даррен Берроуз тоже стал актером. Ему сейчас 52 года. Снимался в фильмах «Класс 1999», «Амистад», «Страна холмов и долин».

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