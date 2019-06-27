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- 08:44 Уэйн Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля
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Уэйн Руни забил гол-красавец ударом со своей половины поля (видео)
Лучший голеадор в истории сборной Англии (53 мяча) и «Манчестер Юнайтед» (253) Уэйн Руни забил шикарный гол в американской лиге MLS за «Ди Си Юнайтед».
В ночь на 27 июня 33-летний нападающий в игре с «Орландо Сити» принес своей команде выездную победу. Именно Руни стал автором единственного мяча в поединке. На 10-й минуте Уэйн в который уже раз в своей яркой карьере продемонстрировал, что мастерство в гастрономе не купишь. На 10-й минуте англичанин, увидев, что голкипер соперника Брайан Роу далеко вышел из ворот, «выстрелил» со своей половины поля, и мяч, пролетев более 60 метров, оказался в сетке.
Кстати, эта победа стала для «Ди Си Юнайтед» первой в шести последних матчах. После 18 сыгранных поединков клуб знаменитого англичанина занимает в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата MLS третье место. При этом Руни забил 9 из 24 мячей своей команды и в списке лучших бомбардиров лиги уступает только венесуэльцу Хосефу Мартинесу («Атланта Юнайтед») — 10 голов, шведу Златану Ибрагимовичу («Лос-Анджелес Гэлакси») — 11 и мексиканцу Карлосу Веле (ФК «Лос-Анджелес») — 16.
Напомним, что отец четырех детей Уэйн Руни выступает за «Ди-Си Юнайтед» с лета прошлого года. В 40 поединках знаменитый форваржд забил 23 мяча и отдал 11 голевых передач.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Руни забил фантастический гол в американской лиге MLS.
Фото ФК «Ди Си Юнайтед»
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