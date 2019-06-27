Не сумев восстановиться в должности мэра Полтавы, Мамай собрался в Раду

Политика

26 июня Кассационный административный суд Украины отказал бывшему мэру Полтавы Александру Мамаю в восстановлении в должности. Решение окончательное и пересмотру не подлежит.

С тех пор, как в сентябре прошлого года депутатский корпус выразил ему недоверие и досрочно приостановил полномочия, Александр Мамай пытался оспорить это во всех возможных судебных инстанциях. Сначала его иск отклонил Полтавский областной административный суд, затем он проиграл во Втором апелляционном административном суде Харькова и вот сегодня потерпел очередное фиаско.

Но, похоже, к такой развязке бывший одиозный градоначальник был готов, ибо он уже давно и неоднократно заявлял о том, что, если не удастся снова занять кресло градоначальника, он пойдет в большую политику. 18 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты по 144-му одномандатному избирательному округу (Полтава). В парламент бывший полтавский голова намерен попасть от Оппозицонного блока.

Если два раза подряд занять самую высокую должность в городе ему помогли сахар и гречка, то, баллотируясь в нардепы, Александр Федорович решил «сыграть» на культуре. В гражданской сети «Опора» зафиксировали, что, баллотируясь в нардепы, Александр Федорович устроил розыгрыш билетов на концерты певца Олега Винника и группы «Hello Антитела». И 450 победителей конкурса получили недавно возможность бесплатно, за счет «благодетеля» Александра Мамая, побывать на выступлениях популярных артистов. В «Опоре» напомнили, что согласно закону Украины такие действия могут расцениваться как непрямой подкуп избирателей.

Подобные подкупы сыграли злую шутку с кандидатом в депутаты. Напомним, что крупные неприятности у Александра Мамая начались после того, как он пытался через посредников дать взятку в размере 5 тысяч долларов судье Октябрьского районного суда Ларисе Гольник взамен на закрытие административного дела против него по факту коррупции. Судья зафиксировала попытку дачи взятки и сама обратилась в суд с иском о привлечении причастных к этому коррупционному действию к уголовной ответственности. С тех пор прошло шесть лет. Мамай, включив все свои связи и нажав на нужные рычаги, избежал наказания, более того, начал мстить неугодной судье. Но в последнее время удача, похоже, отвернулась от него. Отвернулись также местные депутаты, работавшие под его началом. 14 сентября 2018 года на внеочередной сессии депутаты Полтавского городского совета единогласно приостановили полномочия мэра. На сессии присутствовали 29 депутатов из 42-х, и ни один даже не воздержался. Среди причин, приведших к досрочной отставке городского головы Полтавы, были множественные правовые нарушения с его стороны. Обоснования претензий к нему заняли 31 страницу.

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