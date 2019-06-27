25.99 / 26.26 29.39 / 29.84
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Сумщине жестоко избили экс-мэра Конотопа: первые детали

9:20 27 июня 2019 212
семенихин
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумской области жестоко избили бывшего мэра Конотопа, а сейчас кандидата в депутаты Артема Семенихина. Дело расследуется как покушение на убийство.

На Семенихина напали около часа ночи, когда политик возвращался домой. С тяжкими телесными повреждениями пострадавший отправлен в реанимацию. Фотографии, как сейчас выглядит политик, опубликовала депутат Сумского облсовета Елена Сердюк в Facebook.

семенихин

Семенихин собирался участвовать в досрочных выборах в Раду 21 июля. Он самовыдвинулся в депутаты по 160 одномандатному избирательному округу (Сумская область). Сторонники Семенихина не исключают, что нападение на кандидата — один из способов предвыборной борьбы за округ.

Напомним, Семенихин был мэром Конотопа до августа 2018 года, после чего депутаты отправили городского голову в досрочную отставку. Смене власти предшествовало массовое побоище в городе. Семенихин обещал опротестовать свое отстранение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины