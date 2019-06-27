На Сумщине жестоко избили экс-мэра Конотопа: первые детали

Происшествия

В Сумской области жестоко избили бывшего мэра Конотопа, а сейчас кандидата в депутаты Артема Семенихина. Дело расследуется как покушение на убийство.

На Семенихина напали около часа ночи, когда политик возвращался домой. С тяжкими телесными повреждениями пострадавший отправлен в реанимацию. Фотографии, как сейчас выглядит политик, опубликовала депутат Сумского облсовета Елена Сердюк в Facebook.

Семенихин собирался участвовать в досрочных выборах в Раду 21 июля. Он самовыдвинулся в депутаты по 160 одномандатному избирательному округу (Сумская область). Сторонники Семенихина не исключают, что нападение на кандидата — один из способов предвыборной борьбы за округ.

Напомним, Семенихин был мэром Конотопа до августа 2018 года, после чего депутаты отправили городского голову в досрочную отставку. Смене власти предшествовало массовое побоище в городе. Семенихин обещал опротестовать свое отстранение.

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