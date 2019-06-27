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«Барселона» продала вратаря за 35 млн евро
Чемпион Испании «Барселона» продала в «Валенсию» за 35 млн евро 30-летнего голкипера сборной Нидерландов Яспера Силлессена.
Голландец заключил с «Летучими мышами» контракт до июня 2023 года с суммой отступных в размере 80 млн евро.
Яспер Силлессен, который, так уж получилось, отбил первый пенальти в своей профессиональной карьере лишь с 27-й попытки (в товарищеском матче Нидерланды — Уэльс в 2015-м), перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса» за 13 млн евро.
За три сезона голкипер провел за «сине-гранатовых» 32 матча: пять в Ла Лиге, три в Лиге чемпионов и 24 в Кубке Испании. В составе каталонской команды Силлессен выиграл пять титулов: дважды чемпионат Испании, два раза Кубок страны и один раз национальный Суперкубок. В футболке сборной Нидерландов Силлессен завоевал «бронзу» ЧМ-2014 и «серебро» Лиги наций-2019.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый голкипер в «серых штанах» завершил свою 26-летнюю карьеру.
Фото Getty Images
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