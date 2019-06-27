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Под Полтавой потерпел крушение дельтаплан: фото с места смертельного ЧП
В Полтавской области на окраине города Кобеляки упал мотодельтаплан. Летательный аппарат упал в поле. Пожара не случилось, но двое находившихся на дельтаплане людей — пилот и пассажир — погибли.
Сигнал о падении дельтаплана поступил спасателям около шести часов утра 27 июня.
Полеты на мотодельтаплане — популярное летнее развлечение, но с повышенной опасностью. В Тернопольской области полет закончился падением легкомоторного аппарата, пожаром и гибелью пилота. А в Швейцарии зафиксирован случай, когда инструктор забыл пристегнуть пассажира, и тому пришлось висеть, вцепившись руками в перекладину, и ждать пока дельтаплан не опустится.
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