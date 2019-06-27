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Спорт

С ума сойти: «Атлетико» купил 19-летнего вундеркинда за 126 млн евро (видео)

10:20 27 июня 2019 437
Жоау Фелиш
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион Португалии «Бенфика» объявил о продаже испанскому «Атлетико» за 126 (!) млн евро 19-летнего нападающего Жоау Фелиша. Трансфер португальца будет официально оформлен в течение ближайших дней. Футболист станет самой дорогой сделкой в истории мадридского клуба.

При этом, как сообщают испанские СМИ, 30 процентов от суммы трансфера (около 40 млн евро!) себе в карман положит знаменитый агент Жорже Мендеш. Зарплата Жоау Фелиша, в послужном списке которого всего один поединок в футболке сборной Португалии, составит 6 млн евро в год.

По информации источника, мадридский клуб укажет в контракте 19-летнего португальского футболиста сумму отступных в размере 350 млн евро. Эта рекорд для «Атлетико»: ранее в соглашениях «матрасников» с Диего Костой и Антуаном Гризманном были прописаны отступные в размере 200 млн евро.

Отметим, что в завершившемся сезоне Фелиш сыграл за «Бенфику» 43 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» продала голкипера Силлессена в «Валенсию» за 35 млн евро.

Фото Getty Images

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