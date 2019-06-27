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Меркель снова стало плохо во время официального мероприятия (видео)
В четверг, 27 июня, канцлер Германии Ангела Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. У главы правительства дрожали руки. Меркель явно пыталась скрыть это. Это уже второй подобный случай за последние две недели. Как уже сообщали «ФАКТЫ», первый раз канцлер чуть не упала в обморок во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня в Берлине.
Тогда Меркель сама объяснила причину. Она рассказала, что на нее подействовала жара. По всей видимости, произошло обезвоживание организма. «Я выпила три стакана воды, и мне сразу стало легче», — заявила канцлер.
Встреча со Штайнмайером также проходила в Берлине. Жара в столице Германии только усилилась. Температура воздуха перевалила за 30 градусов.
Пресс-служба правительства ФРГ немедленно сообщила, что госпожа Меркель чувствует себя хорошо. Она продолжит участие в официальных мероприятиях, запланированных на 27 июня. А вечером этого же дня отправится самолетом в Японию, где 28 июня стартует двухдневный саммит «Большой двадцатки». Берлин официально заверил, что Меркель летит в Осаку и будет участвовать в программе встречи G20 в полном объеме. Канцлера доставит на саммит правительственный самолет Airbus A340.
17 июля Ангеле Меркель исполняется 65 лет. Ее обморок во время визита Зеленского вызвал серьезную озабоченность в Германии. Однако в Берлине заверяют, что у немецких граждан нет никаких причин для беспокойства относительно состояния здоровья федерального канцлера.
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