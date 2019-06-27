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Главреда "Страны.ua" Гужву сняли с розыска
Главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва больше не в розыске. С 13 мая розыск отменен, поскольку Гужва получил политическое убежище в Австрии, следовательно, место жительства подследственного установлено.
Решение снять Гужву с розыска принял Шевченковский районный суд Киева. На странице Гужвы в Facebook есть подтверждение этой информации.
Главного редактора «Страна.ua» задержали в июне 2017 года. Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве. По версии следствия, подозреваемый в сговоре с другим лицом требовали у народного депутата 20 тыс. долларов за неразглашение в СМИ личной информации. Позднее против Гужвы появилось еще одно дело — при обыске была найдена флешка с информацией, представляющей гостайну.
Через несколько дней Гужва вышел из СИЗО под залог, а через полгода уехал в Австрию и там попросил политического убежища.
В феврале 2018 года в Украине Гужва был объявлен в розыск. А в октябре 2018 года Австрия предоставила украинцу политическое убежище.
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