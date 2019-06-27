На Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице

Происшествия

Двух жителей Николаевской области, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков, суд приговорил за разбойное нападение к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее под Харьковом бандиты в балаклавах и с оружием вынесли из дома миллион.

Налет на дом 42-летней жительницы села в Белозерском районе Херсонской области осужденные совершили осенью 2018 года. Вечером в дверь постучали двое мужчин и представились сотрудниками полиции из Николаева. Они заявили, что зять женщины подозревается в хранении наркотиков, и ему надо задать несколько вопросов. Хозяйка впустила «полицейских» в дом. Вдруг один из них приставил к горлу женщины нож и потребовал немедленно отдать 100 тысяч гривен, полученных от якобы продажи земельного пая. В доме находились дочь хозяйки и зять. Они выбежали на ее крик. В это время второй преступник с ножом напал на них и стал избивать.

По словам потерпевших, никакого земельного пая они не продавали. Однако вымогатели им не поверили и продолжали истязать всю семью более часа. В итоге, ничего не добившись, перевернули в доме все вверх дном. Нашли всего 300 грн и, прихватив телефоны хозяев, сбежали. Полицию вызвали соседи, услышав крики о помощи.

Все трое потерпевших получили тяжелые травмы, их увезла в больницу «скорая».

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, следователи Белозерского отделения полиции было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 «Разбой». Полицейские провели комплекс следственно-розыскных мероприятий и спустя несколько дней задержали нападавших. Ими оказались два жителя Николаевской области, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. В ходе досудебного расследования была собрана достаточная доказательная база.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

Что касается продажи земельного пая, то вероятнее всего, пострадавшую от разбоя семью с кем-то перепутали.

Ранее в в Днепре мужчина оконфузился при попытке ограбить кредитное учреждение.



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