- 12:58 Стало известно о готовящемся обмене пленных на Донбассе: первые детали
- 12:56 Яна Зинкевич: Реванш пророссийских сил может закончиться плохо — есть риск потерять страну
- 12:54 СМИ узнали, в какие страны Россия продает уголь из оккупированного Донбасса
- 12:53 Сергей Притула ложится на операцию: что об этом известно
- 12:51 Борьба не закончилась: скандал с возвращением проспекта Жукова в Харькове получил продолжение
- 12:41 На Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице
- 12:35 Настоящая разруха: в сети показали, как теперь выглядит стадион в Донецке
- 12:27 Запрет на каски и бронежилеты: Бирюков рассказал об обысках в Минобороны
- 12:14 Светлана Лобода сверкнула голой грудью
- 12:06 После старта медреформы моя зарплата выросла в 2,5 раза, — самый популярный семейный врач в Киеве
- 12:05 Зеленский назначил Баранецкого руководителем Антитеррористического центра СБУ: что о нем известно
- 12:05 На Киев надвигается гроза: синоптик предупредила об опасности
На Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице
Двух жителей Николаевской области, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков, суд приговорил за разбойное нападение к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее под Харьковом бандиты в балаклавах и с оружием вынесли из дома миллион.
Налет на дом 42-летней жительницы села в Белозерском районе Херсонской области осужденные совершили осенью 2018 года. Вечером в дверь постучали двое мужчин и представились сотрудниками полиции из Николаева. Они заявили, что зять женщины подозревается в хранении наркотиков, и ему надо задать несколько вопросов. Хозяйка впустила «полицейских» в дом. Вдруг один из них приставил к горлу женщины нож и потребовал немедленно отдать 100 тысяч гривен, полученных от якобы продажи земельного пая. В доме находились дочь хозяйки и зять. Они выбежали на ее крик. В это время второй преступник с ножом напал на них и стал избивать.
По словам потерпевших, никакого земельного пая они не продавали. Однако вымогатели им не поверили и продолжали истязать всю семью более часа. В итоге, ничего не добившись, перевернули в доме все вверх дном. Нашли всего 300 грн и, прихватив телефоны хозяев, сбежали. Полицию вызвали соседи, услышав крики о помощи.
Все трое потерпевших получили тяжелые травмы, их увезла в больницу «скорая».
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, следователи Белозерского отделения полиции было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 «Разбой». Полицейские провели комплекс следственно-розыскных мероприятий и спустя несколько дней задержали нападавших. Ими оказались два жителя Николаевской области, которые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. В ходе досудебного расследования была собрана достаточная доказательная база.
Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.
Что касается продажи земельного пая, то вероятнее всего, пострадавшую от разбоя семью с кем-то перепутали.
Ранее в в Днепре мужчина оконфузился при попытке ограбить кредитное учреждение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.