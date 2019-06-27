Запуск рынка электроэнергии не отменяет «ночной тариф», — эксперт

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«Ночной тариф» на электроэнергию продолжит действовать после запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook, комментируя распространенную некоторыми СМИ дезинформацию об отмене льготного тарифа на электроэнергию с 1 июля.

«НКРЭКУ дала официальное разъяснение по данному вопросу. Из него следует, что так называемые двухзонные и трехзонные тарифы для населения продолжат действовать и после 1 июля 2019 года», — написал эксперт.



По мнению Трохимца, распространение слухов об отмене льготного тарифа на электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 7:00 (тариф составляет 50% от дневного), связано с попытками противников введения рынка дискредитировать энергореформу.



«Мы имеем дело не с чем иным, как с очередной попыткой дискредитировать реформу электрической энергии, которая точно кому-то не выгодна. И таких попыток будем видеть еще немало», — считает эксперт.



Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии будет введен 1 июля 2019-го. Запуск рынка — это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 миллионов евро в этом году.



5 июня на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что тарифы для населения не вырастут.



26 июня НКРЭКУ предоставила разъяснения, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжат действовать после 1 июля 2019 года.

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