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На популярном одесском пляже искупался КамАЗ
Одесса — известный во всем мире черноморский курорт, и горожан, пожалуй, не особо удивишь какими-либо диковинными гостями или туристами, решившими принять морские ванны в чем мать родила. Однако то, что произошло в ночь на четверг, 27 июня, удивило многих. На одном из популярных городских пляжей — Отрада — «искупался» огромный грузовой автомобиль! Ранее в Одессе Daewoo Lanos рухнул с обрыва прямо на пляж.
По словам очевидцев, груженый стройматериалами КамАЗ был припаркован на склоне, над пляжем. Вдруг неожиданно автомашина начала двигаться вниз по склону, вскоре оказалась на пирсе, а оттуда уже прямиком угодила в море.
К счастью в этом курьезном происшествии люди отделались, как говорится, легким испугом и большим удивлением от произошедшего.
Детали случившегося инцидента уточняются, в том числе, правоохранителями.
К сожалению, не все подобные случаи имеют счастливый конец. Так, в Ивано-Франковской области грузовик с туристами упал в реку, погибли люди. А в оккупированном Севастополе просел грунт рядом с жилым домом, и припаркованные автомобили рухнули вниз с обрыва. В этом ЧП люди не пострадали.
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